Aarschotse floriste Ingeborg Augustus krijgt titel van koning Filip Tom Van de Weyer

05 juni 2019

Ingeborg Augustus uit Aarschot heeft van koning Filip de titel gekregen van Laureaat van de Arbeid van België, in de categorie Floristen. Augustus is zaakvoerder van de bekende bloemenwinkel Amphora in Aarschot.

Vorig jaar zette ze in Zichem de eerste bloemenautomaat in de regio. Haar creativiteit en ondernemerszin is zelfs het koninklijk huis niet ontgaan. Ook het stadsbestuur van Aarschot zal Augustus gepast ‘in de bloemetjes zetten’, tijdens de komende gemeenteraad van 13 juni in het Capucienenklooster.