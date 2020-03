Aarschotse chef-kok Francesca maakt driegangenmenu’s om af te halen DDH

14 maart 2020

21u11 90 Aarschot Kersverse Young Mastercook en chef van het Aarschotse restaurant Mistinguett, Francesca Sterckx, zit dit weekend niet stil. Zij bereidt gerechten die ze vanaf dinsdag 17 maart verkoopt aan geïnteresseerden. Om af te halen, uiteraard.

Net als alle andere restaurants moest zaterdag ook het restaurant van chef Francesca dicht, maar die blijft niet bij de pakken zitten en vond een andere formule om toch te kunnen koken voor haar klanten. “De coronacrisis dwingt ons het restaurant voorlopig te sluiten, maar afhaalmenu’s mogen wel nog en dus gaan we die aanbieden”, legt de chef uit.

Francesca zal drie gangen aanbieden en stelt drie verschillende menu’s op. Voor een menu betaal je 17 euro en je moet op voorhand reserveren via telefoon, e-mail of op de website van het restaurant.

Bestellen

Voor de lunch moet je de avond ervoor bestellen en afhalen doe je tussen 11.30 en 13.00 uur. Wanneer je ’s avonds thuis wilt genieten van Francesca’s kookkunsten bestel je voor 12 uur en haal je af tussen 17 en 19 uur.

Als voorgerecht kan je kiezen uit drie verschillende soepen: gele paprika–wortelsoep, romige witloofsoep of pittige tomatensoep met kip en mais. Als hoofdgerecht stelt de chef gepofte aardappel, kip en broccoli met cheddar, net als wortelstoemp met Duroc-buikspek of een zogenaamde ‘duikboot’, wat staat voor een overschotel met aardappel, prei, gehakt en kaassaus. Het dessert ten slotte bestaat uit chocolademousse, appeltaart of rijstpap.

Onderstaand alvast een impressie van wat je mag verwachten in de menu’s.