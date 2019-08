Aarschots gebak van Patisserie Deleu: “De moeilijkheid zit hem in het bakproces. En neen, dat verklap ik niet” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Aarschot Ken je het Aarschots gebak al? Het is eigenlijk een appeltaart die volgens een oud recept is gemaakt. Het werd twee jaar geleden erkend als streekproduct. Het is daarmee het enige streekproduct dat de omgeving van Aarschot rijk is. Bakkers Pieter Vander Bruggen en Kevin Blockx van Patisserie Deleu in de straat Schaluin maken de taart dagelijks voor de liefhebbers. “De stad mag best wel fier zijn op hun streekproduct”, vinden ze.

“Wanneer het gebak voor het eerst werd gemaakt, weet ik niet", geeft Pieter toe. “Dat moet in de jaren ’60 of ’70 geweest zijn. Drie lokale bakkers - Marcel Deleu, Jos Engels en Miel Noppen - hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen. Ze wilden een typisch streekproduct voor Aarschot maken en dat is het Aarschots gebak geworden. In de jaren ’90 - ik was toen een tiener en werkte bij bakker Engels - heb ik het voor het eerst mee mogen maken. Het recept is zo in mijn handen terechtgekomen.”

Later kwam hij bij Patisserie Deleu terecht, waar hij het ook altijd bakte. “Wat er zo speciaal aan is? We werken met lokale producten en voor de afwerking gebruiken we steeds Jonagold-appels.”

Lokaal geheim

“De moeilijkheid zit hem in het bakproces. En neen, dat verklap ik niet”, knipoogt Pieter. “Niet dat het zo’n geheim is. Ik heb het recept zelfs al doorgegeven aan mijn collega-bakkers, maar in Aarschot willen we dit als enige blijven aanbieden. Ik hoop natuurlijk dat mijn opvolger in de bakkerij de traditie ook zal verderzetten. We mogen deze niet laten verloren gaan. Het Aarschots gebak kent nu al een geschiedenis van vijftig jaar en we hopen dat er nog minstens zoveel jaren bij komen.”

Jeroen Meus

Het Aarschots gebak heeft het in de korte tijd dat het erkend is als streekproduct al tot op de nationale televisie geschopt. “Niemand minder dan Jeroen Meus heeft het eens proberen na te maken tijdens een televisie-uitzending”, weet Pieter. “Of het gelukt is, weet ik niet. Hij heeft ingrediënten samengevoegd en het gebak in de oven gezet. Achteraf heeft hij wel een foto getoond van een bestaande taart, dus ik vrees ervoor”, lacht de bakker. “Ik heb Jeroen Meus nog nooit ontmoet, dus ik heb het hem nog niet kunnen vragen. Maar als ik ooit de kans krijg, zal ik dat zeker doen.”

Trots

De bakkers zijn trots op hun streekproduct. “En ja, we moeten het elke dag bakken. Zo groot is de vraag ernaar. Sommige klanten komen er zelfs speciaal voor naar onze zaak. Het is dan ook een enorm lekkere creatie. Toch is het Aarschots gebak bij een groot deel van de bevolking nog niet zo gekend. Daar willen we verandering in brengen. De inwoners, maar ook het stadsbestuur, mogen best trots zijn op het erkende streekproduct.”

