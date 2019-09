Aarschots gebak is het streekproduct van het Hageland én Leuven Redactie

18 september 2019

06u01 0 Aarschot Hét Streekproduct 2019 van Leuven en het Hageland is het Aarschots gebak van patisserie Deleu geworden. Het gebak is eigenlijk een appeltaart die volgens een oud recept is gemaakt. De taart werd amper twee jaar geleden erkend als streekproduct. Bakkers Pieter Vander Bruggen en Kevin Blockx zijn fier dat hun gebak het gehaald heeft.

“Neen, we hadden het niet verwacht”, lacht Pieter. “Wel gehoopt natuurlijk. Wat we zoal gedaan hebben om de mensen warm te maken om voor ons te stemmen? We hebben dagelijks iets gepost op Facebook en aan onze klanten gevraagd of ze wilden stemmen. Daarnaast hebben we in de winkel van de bakkerij ook proevertjes gezet en blijkbaar vielen die in de smaak want we hebben de productie van de taarten gevoelig moeten optrekken. De verkoop verliep heel goed. Ja, dat heeft ons ook wel wat extra werk opgeleverd maar dat hadden we er graag voor over!”

Via sociale media kreeg de bakkerij ook talloze bestellingen binnen van mensen die niet in Aarschot wonen. “Door het Aarschots gebak te bestellen, waren ze zeker dat het er nog was als ze in de winkel aankwamen”, lacht hij. “Ja, op bepaalde momenten hebben we mensen moeten teleurstellen dat de taart op was.”

“Ik had niet verwacht dat de actie zoveel zou te weeg brengen en al zeker niet dat we als eerste de eerste ronde zouden overleven...”, gaat hij verder. “We dachten eigenlijk dat we er niet bij zouden zijn. Tijdens het stemmen zagen we ook altijd een ander streekproduct op plaats één staan... Of we iets speciaal voor onze klanten gaan doen die voor ons gestemd hebben? Ja, maar daar moeten we nog over nadenken! Dit nieuws overvalt ons.”

Tandje bijsteken?

Of de bakkerij nu een extra tandje gaat bijsteken in de promotie van het Aarschots gebak tijdens de tweede ronde. “We gaan proberen hetzelfde te doen: dagelijks een filmpje posten en misschien nog iets extra maar, ik zeg het, we hebben er nog niet bij stilgestaan...”, voegt hij eraan toe. “Het zijn natuurlijk allemaal kleppers waar we het tegen moeten opnemen. Ik hoop dat alle Aarschottenaars én het stadsbestuur ons zal steunen, zodat we het Vlaamse Streekproduct van 2019 kunnen worden!”