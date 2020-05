Aarschot zo goed als leeg, alleen Action trekt volk op eerste winkeldag ddh

11 mei 2020

20u02 0 Aarschot Het was vandaag zeer rustig in de winkelstraten van Aarschot en Diest. Alleen aan de Action in Aarschot stond een rij van wachtende mensen.

Overal in de stad was het bijzonder rustig en lagen de winkelstraten er eerder verlaten bij. Alleen aan de Action stond vanmorgen een rij maar vergeleken bij andere vestiging viel ook dat nog goed mee. “Ik denk dat je hier zo’n uurtje moet wachten”, vertelt een plaatselijke verantwoordelijke. In de wachtrij ook geen gemor of gezeur. “Wij hadden het de kinderen beloofd maar we hadden er ook bij gezegd dat we geen drie uur zouden aanschuiven. Een uurtje lukt nog wel en we moeten toch iets met hen doen”, reageert een wachtende mama. Ook Marc Smets van de lokale facebookpagina ‘Diest uw Stad’ zag dat er weinig volk was. “ Er was geen storm en het viel goed mee in Diest”.