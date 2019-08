Aarschot zingt Salsa & Beats: twee avonden muziek en dans op Grote Markt Kristien Bollen

02 augustus 2019

13u37 0 Aarschot Je kan je flink laten gaan op de Aarschotse Grote Markt op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus. Vrijdagavond kan je komen meezingen met de leukste muziek op Aarschot Zingt. Zaterdagavond schud je de heupen los op Salsa & Beats.

Aarschot Zingt, op vrijdag 9 augustus om 20 uur, is een vaste waarde in het programma van de ‘Zomer van Aarschot’. Het concept is eenvoudig: veel volk, een liveband, bekende meezingers en een zomerse sfeer.

De ‘Aarschot Zingt XL senseetion liveband’ speelt talloze meezingers en de toeschouwers zingen mee. Wie zich geroepen voelt om het goede voorbeeld te geven, kan zich een half uurtje op voorhand backstage aanmelden om het podium onveilig te maken. Special guest en lokale trots Sammy Moore zal er zijn grootste hits brengen.

Workshops

Op zaterdag 10 augustus komen de salsaliefhebbers aan hun trekken. Voor het eerst vindt Salsa & Beats plaats in openlucht op de Grote Markt. Vanaf 18 uur zijn er workshops om de verschillende dansstijlen onder de knie te krijgen. Om 20 uur barst dan het echte feest los. Salsa & Beats is een combinatie van ‘technisch dansen’ en ‘party dansen’ waarvoor geen techniek vereist is. In combinatie met de nodige cocktails wordt de Grote Markt omgetoverd tot een kleurrijke dansclub.

Beide evenementen vinden plaats op de Grote Markt en zijn gratis. Alle info vind je op www.zomervanaarschot.be.