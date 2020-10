Aarschot zet in op geestelijke gezondheid DDH

01 oktober 2020

18u07 0 Aarschot Ook de stad Aarschot neemt deel aan de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid.Net als elders verschijnen er ook hier aanmoedigende spreuken in etalages en op vensters. `

De tiendaagse loopt nationaal en ook in het Hageland nemen heel wat gemeenten en steden deel, zo ook Aarschot. “Dit jaar is het een bijzondere editie van de tiendaagse geestelijke gezondheid. De invloed van het coronavirus op ons mentaal welbevinden is enorm en spreekt ieders veerkracht aan. De slogan van het initiatief ‘Samen Veerkrachtig’ is dus meer dan ooit op zijn plaats. We willen het woord ‘samen’ in onze slogan extra benadrukken. Tussen 1 en 10 oktober zien we graag zo veel mogelijk aanmoedigende spreuken in het Aarschotse straatbeeld”, zegt Schepen van Welzijn Nicole Van Emelen (Sp.a)

Heel wat handelaars in het Aarschotse zegden hun deelneming al toe en kleefden een sticker op hun etalage. “Het gaat om deugddoende boodschappen, fijne woordspelingen, spreuken die het belang van een goede geestelijke gezondheid in de kijker zetten.”

De schepen hoopt alvast dat vele inwoners ook een spreuk op hun venster zullen schrijven. “We zouden heel blij zijn indien inwoners hierbij helpen en een boodschap in krijtstift op hun raam zetten met de hashtag #samenveerkrachtig. Op onze site hebben we alvast enkele mogelijke spreuken gebundeld”.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde intussen een website www.checkjezelf.be. die je wilt helpen om mentaal fit te blijven maar als dat niet volstaat schakel je best de huisarts in.