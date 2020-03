Aarschot wil fietsstad worden en heeft daar de komende jaren ruim 6 miljoen euro voor over DDH

04 maart 2020

17u26 7 Aarschot Op maandag 9 maart start de stad Aarschot met de aanleg van vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Betekomsesteenweg, tussen de Nijverheidslaan en de Ter Heidelaan. De werken zullen zo’n twee maanden duren en in de werfzone is er gedurende die periode slechts eenrichtingsverkeer mogelijk in de richting van de Ter Heidelaan.

Voor de fietsers is er een omleiding voorzien in beide richtingen via de Demer en de werken zijn de eerste concrete stap in het realiseren van het fietsbeleidsplan van de stad. “De fietspaden van de Betekomsesteenweg zijn verouderd en dringend aan vernieuwing toe. De steenweg is immers een veelgebruikte route richting centrum en de achterzijde van het station. Heel wat schoolgaande kinderen fietsen zo dagelijks van en naar de schoolpoorten. Nog voor deze zomer vernieuwen we de fietspaden van de Betekomsesteenweg”, zegt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens. De fietspaden worden aangelegd met een groenzone tussen de rijweg en het deel voorbehouden voor de fietsers. “Zo zijn fietsers veilig gescheiden van het autoverkeer en we gaan meteen ook het wegdek plaatselijk vernieuwen”, gaat de schepen verder.

Ook de aansluiting met de Ter Heidelaan wordt heringericht en de aansluiting ter hoogte van de wijnhandel is straks alleen nog toegankelijk voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten. De werken starten op maandag 9 maart en het bestuur probeert de hinder voor eenieder tot een minimum te herleiden. “Om de hinder voor omwonenden en bedrijven te beperken, legt de aannemer de fietspaden rijhelft per rijhelft aan. Zo garanderen we de bereikbaarheid en blijft het plaatselijk verkeer mogelijk, weliswaar uitsluitend in één richting naar de Ter Heidelaan. Tijdens de werken aan de aansluiting met de Ter Heidelaan is opnieuw tweerichtingsverkeer mogelijk, maar is de verbinding met de ring definitief afgesloten”, zegt schepen van openbare werken Gerry Vranken.

Met het fietsbeleidsplan willen ze in Aarschot de de stad op de kaart zetten als een echte fietsstad. Er wordt de komende jaren 6,2 miljoen euro uitgetrokken om de fietsinfrastructuur in de stad aan te pakken.