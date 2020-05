Aarschot versoepelt coronamaatregelen: speelpleinen woensdag weer open, donderdag markt en begin juni kan je weer naar het stadhuis DDH

27 mei 2020

12u19 3 Aarschot Aarschot versoepelt sommige coronamaatregelen nu de nationale veiligheidsraad het licht op groen zette voor een aantal zaken. Vanaf donderdag 28 mei is er opnieuw markt, het stadhuis zal vanaf 2 juni weer toegankelijk zijn en de speelpleinen mogen vandaag weer open.

De stad Aarschot werkte een plan uit op basis van de federale maatregelen om vanaf donderdag 28 mei opnieuw een markt te kunnen organiseren. Aangezien er maar 50 marktkramers toegelaten zijn en er in Aarschot normaal bijna 100 staan, werkte de stad een beurtrol uit voor de ‘vaste’ marktkramers, zeg maar zij die een abonnement hebben. “We verdeelden hen in twee groepen die elkaar week om week afwisselen. Nu donderdag 28 mei hervatten we de wekelijkse markt met de eerste groep en de tweede groep komt dan volgende week aan de beurt. Voorlopig kunnen we nog geen losse deelnemers toelaten”, zegt schepen van economie Bert Van der Auwera. Eerder werd gedacht om de markt tijdelijk te verhuizen naar de parking van de Demervallei maar uiteindelijk blijft de markt doorgaan op de Grote Markt en in de Bonewijk.

Op de website van de stad kan je checken welke marktkramers wanneer op de markt zullen staan. “Om de bezoekers beter te kunnen spreiden, breiden we de markt met een halfuurtje uit. Bezoekers kunnen dus tussen 8 en 13 uur inkopen doen op de markt. Ze moeten trouwens alleen komen tenzij ze een minderjarige meebrengen die onder hetzelfde dak woont want dat mag wel, net als personen die nood hebben aan begeleiding want die mogen ook met 2 komen. Voorlopig zijn markten nog geen sociale ontmoetingsplaatsen”, gaat Van der Auwera verder.

Stipt aanwezig

Vanaf dinsdag 2 juni zal ook het stadhuis weer vrij toegankelijk zijn tijdens de normale openingsuren maar de loketten blijven wel op afspraak werken. Voor algemene inlichtingen kan je daarentegen gewoon binnen lopen. Een afspraak voor een van de diensten aan de loketten maak je door te bellen naar het nummer 0800- 20.765. Voor het woonloket bel je dan weer naar 0471-85.03.76. “We vragen alle bezoekers om de voorschriften aan de in- en uitgang en in de wachtruimte te respecteren. Om het aantal personen in de wachtruimte beperkt te houden, vragen we om stipt op tijd aanwezig te zijn voor je afspraak en alleen naar je afspraak te komen. Breng enkel iemand mee als je begeleiding nodig hebt of als het vereist is”, vult burgemeester Gwendolyn Rutten aan.

Tenslotte gaan ook de speelpleinen weer open op woensdag 27 mei voor kinderen tot 12 jaar en onder strikte voorwaarden. Zo zal de grote speeltuin van de Bekaf maximum 40 kinderen tegelijk toelaten die verspreid worden over 2 speelzones. “De technische uitvoeringsdienst en de groendienst van de stad hebben de voorbije weken volop aan de speelterreinen gewerkt. De speelterreinen zelf zijn er dus helemaal klaar voor”, zegt schepen van Jeugd Geert Schellens.

De stad lanceerde, net voor de coronacrisis uitbrak, een speelkaart waarop je kan checken waar je overal kan spelen in Aarschot. Er gelden strikte regels zoals bijvoorbeeld het naleven van de social distancingregels, het dragen van een mondmasker op plaatsen waar fysieke afstand niet mogelijk is en het meebrengen van alcoholgel zodat kinderen hun handen kunnen wassen voor en na het spelen.