Aarschot speelt elke zaterdagavond de “Grote Huiskamerquiz” en daar doen nu al 1000 mensen aan mee van overal DDH

11 april 2020

17u10 12 Aarschot Aarschot, destijds winnaar van het tv-spel “De Slimste Gemeente”, speelt tegenwoordig elke zaterdagavond “De Huiskamer Quiz”, een initiatief van fervent quizzer Stefaan Andries. De quiz is zaterdagavond aan zijn derde editie toe en heeft al ruim 1000 deelnemers. “Je hoeft niet van Aarschot te zijn om deel te nemen hoor, iedereen is meer dan welkom”, zegt Andries.

Stefaan speelt al 25 jaar quizzen en is al 15 jaar lid van het quizteam “Goldorak”. Door het coronavirus kunnen zij nu niet deelnemen aan de talrijke quizavonden in Vlaamse parochiezalen en daarom bedacht Stefaan een alternatief. “Ik zie mijzelf niet als verwoedde quizfanaat die zowat alle antwoorden heeft maar ik heb best een brede kennis en met ons groepje behalen we goede resultaten. Eigenlijk speel ik niet alleen graag een quiz maar het organiseren ervan vind ik misschien nog leuker”, legt de quizzer uit.

Stefaan is inderdaad niet aan zijn proefstuk toe want hij organiseerde al vele avonden voor verschillende organisaties in de regio. “Vorig jaar zette ik een grootschalige quiz op poten in de stadsfeestzaal voor de actie ’1000 km voor Kom Op Tegen Kanker’. Het werd een groot gebeuren met zo’n 150 ploegen, een 750-tal spelers en zo’n 150 vrijwilligers. Dit jaar wilden we een tweede editie organiseren eind april maar door het coronavirus viel dat in het water. Daarom bedacht ik een alternatief en lanceerde ik een online quiz, zeg maar een quiz vanuit de huiskamer naar alle andere huiskamers”, gaat Stefaan verder.

“5 jaar getrouwd maar toch spelen we de quiz op zaterdagavond”

Elke zaterdagavond stelt Stefaan vanaf 20 uur een zestigtal vragen in 5 rondes. Volgens de quizmaster zitten er zowel moeilijker vragen bij als makkelijke zodat ook jongeren vanaf 16 jaar zich kunnen amuseren. “We zijn toe aan de derde editie en we hebben zo’n 1000 deelnemers. Zaterdag zijn we 5 jaar getrouwd en mijn vrouw vindt het helemaal niet erg dat de quiz toch doorgaat, ze speelt zelf mee. Via de gsm gaat zij met een vriendin de uitdaging aan, lacht de quizmaster die intussen hulp krijgt uit verschillende hoeken. “Twee vrienden van mij organiseren regelmatig quizzen en ze stelden mij vorige week voor om een ronde op te stellen zodat ik minder werk had. Dat is natuurlijk heel leuk wanneer mensen je steunen en je motiveren om door te gaan. Vorige week had ik een vraag over West-Vleteren en na afloop stond er een flesje op de vensterbank om mij te bedanken voor het initiatief. Ik heb dit met veel smaak en een beetje ontroerd uitgedronken. Het is gewoon fijn als je mensen in deze tijden een beetje kan animeren”, besluit Stefaan. Burgemeester Gwendolyn Rutten doet zaterdag alvast mee en wil graag “haar tieners” uitdagen.

Wie mee wil spelen kan elke zaterdagavond terecht op de facebookpagina die Stefaan speciaal voor de gelegenheid maakte. Vrijdagavond kan je er ook al een antwoordformulier downloaden.