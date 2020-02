Aarschot pakt uit met speelkaart en er komt een schattenjacht in de stad DDH

16u42 0 Aarschot Voortaan kan je een speelkaart downloaden met daarop alle speelplekken in Aarschot. De stad ontwikkelde de kaart in samenwerking met tekenaar Eva Mouton. Jeugdcentrum “De Klinker” doet mee en organiseert in maart zelfs een heuse schattenjacht door de stad.

“We hopen met deze kaart kinderen nog meer zin te geven om te spelen en erop uit te trekken in Aarschot en de deelgemeenten”, legt schepen van Jeugd Geert Schellens het initiatief uit.

Op woensdag 22 april is er de jaarlijkse buitenspeeldag en dan komt de kaart van pas. Op vier locaties in de stad kunnen kinderen zich dan uitleven maar in maart staat er ook al iets spannends op het programma. In de aanloop naar de buitenspeeldag organiseert jeugdcentrum De Klinker een schattenjacht. Op acht verschillende speelplekken verstoppen ze een schatkist. In elk van die kisten zit een ponsstempel waarmee de kinderen dan een stempel kunnen zetten op hun speelkaart. Wanneer ze op 22 april hun speelkaart, met daarop vijf verschillende ponsstempels, meebrengen krijgen ze een cadeautje aan de infostand op de Grote Markt die voor de gelegenheid tot pirateneiland wordt omgedoopt.

De speelkaart kan je downloaden via de websites www.jcdeklinker.be en www.aarschot.be. Een papieren versie kan je afhalen bij de verschillende stadsdiensten zoals het stadhuis, het jeugdcentrum, de sportdienst of anderen. Je krijgt er dan meteen stickertjes bij waarmee kinderen op de speelkaart kunnen aanduiden waar ze wonen, waar hun school is en waar ze het liefst spelen.