Aarschot organiseert ‘free podium’

voor woonzorgcentra DDH

24 april 2020

18u21 0 Aarschot Cultuurcentrum Het Gasthuis organiseert de komende weken ‘free podia’ voor de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra. De bedoeling is om de bewoners even te entertainen en hun heel even hun zorgen te laten vergeten.

Ze doen dit in navolging van woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek. Daar vindt wekelijks op vrijdag een free podium plaats om de bewoners en het zorgpersoneel eventjes te entertainen. “Eenieder mag er zijn artistieke talenten komen ontplooien. De eenzaamheid valt onze bewoners in de woonzorgcentra en andere residentiële instellingen heel zwaar”, zegt schepen van welzijn, OCMW en Senioren Nicole Van Emelen. “Ik kan het alleen maar toejuichen dat onze cultuurdienst iets onderneemt om onze bewoners van zorginstellingen een fijne dag te bezorgen.”

Concerttour

Een soort concerttour trekt vanaf volgende week langs de woonzorgcentra. “Met de concerten maken we ongetwijfeld de dag van vele bewoners goed. Bovendien steunen we hiermee ons plaatselijk muzikaal talent. We duimen nu voor goed weer zodat de bewoners in openlucht kunnen genieten van de optredens”, gaat burgemeester Gwendolyn Rutten verder.

De burgemeester benadrukt dat tijdens het event de social distanceregels gerespecteerd zullen worden en dat er nog steeds geen extern bezoek toegelaten is.