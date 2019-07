Aarschot opstapplaats voor TW Classic maar stationsparking is wel betalend ! Kristien Bollen

08 juli 2019

Het station van Aarschot zondag 14 juliéén van de opstapplaatsen waar je de bus kan nemen naar TW Classic. Je kan zowel via het station van Aarschot als het station van Leuven naar TW Classic reizen. Vanuit beide stations rijden er pendelbussen naar de festivalzone.

Tijdens TW Classic rijden bussen van De Lijn permanent van de stations van Leuven en Aarschot naar Werchter en terug. Een enkele rit duurt ongeveer 15 minuten.

Dienstregeling pendelbussen

Vanuit Leuven en Aarschot vertrekken de bussen vanaf 10 uur ’s morgens naar het festivalterrein. De bussen rijden van en naar de festivalweide tot 2 uur ’s nachts, maar tussen 19 uur en 23 uur is de frequentie lager. In die periode moet je mogelijk wat langer wachten op je bus.

Koop je e-treinbiljet

De meest groene en gezellige reis maak je met de trein. Speciaal voor TW Classic voorziet de NMBS een e-treinbiljet. Daarmee rijd je voor 19 euro in tweede klas naar Leuven of Aarschot, ongeacht je vertrekplaats. Na het festival kan je daarmee ook weer naar huis met een van de nachttreinen. In de prijs van dit e-treinbiljet is de busreis van en naar de weide inbegrepen.

Je kan je e-ticket aankopen via www.nmbs.be/twclassic. Meer info?

https://www.twclassic.be/nl/info/heen-en-weer

Stationsparkings betalend

Houd er rekening mee dat de stationsparkings aan de Nieuwlandlaan en de Leuvensesteenweg in Aarschot op zondag 14 juli en in de nacht van zondag 14 op maandag 15 juli uitzonderlijk betalend zullen zijn.