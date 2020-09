Aarschot lanceert nog drie nieuwe fiets- en wandelroutes, deze keer samen met de regionale tv-zender DDH

04 september 2020

13u11 3 Aarschot Aarschot blijft inzetten op nieuwe fiets- en wandelroutes. Deze keer komen ze met drie nieuwe routes die ze samen met regionale tv-zender ROBtv organiseren.

Het gaat om drie wandel- en fietsroutes voor alle leeftijden. Er is een wandeling van 5 kilometer voor gezinnen en kinderen waarbij je de weg moet zoeken aan de hand van opdrachten en foto’s, een bewegwijzerde fietsroute van 10 kilometer waarbij je ook vragen kan oplossen op de voorziene stopplaatsen en een fietsroute van 40 kilometer voor de recreatieve fietser.

Alle routes werden gebundeld in een brochure die je kan verkrijgen bij de dienst Toerisme, in het Sportcentrum Demervallei en bij Brasserie De Moedermeule in Gelrode. “Samen met ROBtv lanceren we deze drie verrassende routes om aan het grote publiek te tonen welke verborgen parels Aarschot en haar deelgemeenten rijk zijn. De routes zijn heel laagdrempelig en een perfecte uitstap voor gezinnen met kinderen”, besluit schepen van Toerisme Annick Geyskens (NV-A).

De gids kost 4 euro en bevat ook een uitneembare kaart.