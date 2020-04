Aarschot komt voor 15% tussen in de kosten voor waterpreventieve maatregelen DDH

27 april 2020

15u34 3 Aarschot De stad Aarschot geeft voortaan extra subsidies voor het installeren van waterpreventieve maatregelen. De CD&V-oppositie is daar blij mee want zij ijveren hier naar eigen zeggen al lang voor.

De provincie geeft al langer subsidies aan iedereen die te kampen krijgt met wateroverlast. Zo kunnen mensen 75% van de bewezen kosten terugkrijgen wanneer ze werken laten uitvoeren die helpen om wateroverlast te vermijden met een maximum van 7.500 euro voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden en 10.000 euro voor een gebouw in collectief gebruik.

Boven op deze subsidie zal de stad Aarschot nu een bijkomende subsidie geven van 15% van de bewezen kosten voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen.

Prioriteit

“Waterpreventie is een prioriteit voor het stadsbestuur. Hiermee versterken we de inspanningen van de provincie en helpen we onze inwoners met investeringen in de strijd tegen wateroverlast”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten en ook bij de CD&V-oppositie zijn ze blij met het initiatief. “We zijn tevreden dat de stad dit doet. Als gedeputeerde van waterlopen ijver ik hier al 12 jaar voor”, zegt raadslid Monique Swinnen (CD&V). “Via de provincie werden tot op heden al verschillende dossiers uitbetaald in Aarschot. We hopen dat de stad ook naar deze dossiers zal kijken om hen de compensatie van 15% extra alsnog te verlenen.”