Aarschot kent topweekend met braderie, kermis en Fundays VDT

07 juli 2019

13u10 0

Aarschot bruiste het afgelopen weekend van energie. Niet alleen richtte handelaarsverbond Aarschot Parelt twee dagen een druk bezochte braderie in een typische Spaanse sfeer in, er vonden ook de populaire Fundays plaats, die aan hun vijftiende editie toe waren. Die werd vrijdagavond afgetrapt met Paul Michiels live in concert. Zaterdag startte al in de vroegte de vijftiende rommelmarkt, een van de grootste van het Hageland. “Op voorhand was onze markt al uitverkocht”, zegt voorzitter Danny Jennes. “We tikten af op bijna 350 standhouders, goed voor een record van 2.500 meter rommelmarkt. Dit zorgde al heel vroeg voor een grote toeloop.” Zaterdag kwamen onder meer Level Six en Queen Forever het mooie weer maken. “Eventjes viel er wat regen, maar het optreden van Level Six hield het volk op het festivalterrein”, zegt secretaris Dirk Van de Gaer. Vandaag trok de show van oldtimers en Amerikaanse wagens veel volk. De Romeo’s mogen het feest vanavond afsluiten.