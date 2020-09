Aarschot kan niet stunten in beker van België Erik Vandeweyer

20 september 2020

20u54 0 Aarschot Eén helft kon Aarschot weerwerk bieden aan Gent Hawks. Daarna kwam het niveauverschil tussen beide ploegen duidelijk naar voren. De Oost-Vlamingen behoren tot de absolute top in Top Division 1. GSG moest met 62-102 het onderspit delven. Meteen weet iedereen binnen de club dat er voor ieder punt zal moeten geknokt worden.

Een analyse maken van de wedstrijd was voor coach Sam Bilsen niet echt een moeilijke opdracht. “Gent Hawks was inderdaad van een ander niveau. Tot de rust konden we goed aanklampen en lieten we degelijk basketbal zien. Nadien was het vat bij ons af en gaven ze ons een opdonder (De score van de tweede helft bedroeg 29-60, nvdr). We konden het niet meer belopen en je zag het kwaliteitsverschil. Hun tiende man speelde was vorig seizoen nog een dragende speler bij Oudenaarde. Die ploeg speelde vorig seizoen kampioen in onze reeks. Dat zegt voldoende.”

Wisselende voorbereiding

Sam Bilsen geeft aan dat het niet zo makkelijk was om zijn ploeg klaar te stomen voor het kampioenschap. “We komen er wel, maar het was veel moeilijker dan andere jaren. Aanvankelijk dachten we begin augustus te kunnen heropstarten. Daar kwam één maand bij. Uiteindelijk mochten we dan toch twee weken vroeger weer aan de bak. Het zorgde voor bijkomend puzzelwerk. Gelukkig ken ik voldoende coaches, zodat we toch vlot oefenpartners vonden. De resultaten in die matchen waren wisselend. Tegen Hasselt verloren we, maar we lieten vijf inleggers liggen. Tegen Lommel werd er dan weer gewonnen. Woensdag oefenen we tegen Lier. Dat is een ploeg uit Top Division 1.”

Veel geluk

In welke mate heeft Aarschot last gehad van corona? “Op zich viel dat redelijk mee. In heel de stad was er een zeer lage besmettingsgraad. Onze jeugdploegen hebben dan ook normaal kunnen trainen. Uiteraard hebben we ons te houden aan de regels. Douchen kan opnieuw. Met dank aan de sportdienst. Zij ontsmetten de doucheruimte na elk gebruik.”

De punten en quarters

Aarschot (15-21, 33-42, 46-75, 62-102): Klaas Saevels 13, Guus Saevels 0, Stuyven 4, Bogaerts 5, Verheyden 19, Jacobs 4, De Maeyer 6, De Reze 6, Brown 6.