Aarschot kaapt “GoeBezig” prijs weg Kristien Bollen

11 oktober 2020

20u05 6

Aarschot heeft de “GoeBezig prijs 2020” in Vlaanderen gewonnen dankzij de onvoorwaardelijke inzet van iedereen tijdens deze, toch moeilijke, periode waarin we nu leven. Deze prijs werd uitgereikt in de luchtfabriek te Heusden-Zolder door de Vlaamse vereniging Dorpsbelangen in aanwezigheid van gedeputeerde Provincie Limburg Inge Moors en Schepen Isabelle Thielemans van Heusden-Zolder. Alle gemeenten van aan de kust tot in de verste uithoek van Limburg konden deelnemen. Hieruit werden acht genomineerden geselecteerd. Aarschot kwam echter als winnaar uit de bus Een dikke proficiat aan iedereen.