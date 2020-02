Aarschot investeert 6,2 miljoen euro in fietsinfrastructuur: “Fietspaden Betekomsesteenweg voor zomer vernieuwd!” Geert Mertens

19 februari 2020

05u55 0 Aarschot Het stadsbestuur investeert de komende jaren 6,2 miljoen euro in fietsinfrastructuur. Het fietsbeleidsplan van de stad Aarschot is klaar. Onder meer de Fietsersbond werd bij de opmaak van het plan betrokken. “We hebben de ambitie om van Aarschot een fietsstad te maken”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). Onder meer de fietspaden langs de Betekomsesteenweg worden nog voor de zomer vernieuwd. De paden zijn al jaren in slechte staat.

Over een lengte van 850 meter worden, aan beide kanten van de Betekomsesteenweg, de fietspaden vernieuwd. De werken worden al langer aangekondigd maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. De weg wordt al jaren het ‘BMX-parcours van Aarschot’ genoemd omwille van de slechte staat waarin ze verkeren. “De fietspaden zullen we nog voor de zomer vernieuwen”, licht schepen van Openbare Werken Gerry Vranken (Open Vld) toe. De weg wordt veel gebruikt door schoolkinderen en recreanten.

De stad wachtte niet tot het fietsbeleidsplan klaar was om de eerste noodzakelijke werken uit te voeren. “Tijdens de opmaak kwam naar voren dat enkele beperkte ingrepen de fietsveiligheid in de stationsomgeving aanzienlijk zouden verhogen”, zegt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA). “Midden 2019 voerden onze mensen deze ingrepen in eigen beheer uit.”

Daarbij werd de voorrang voor de fietsers op bepaalde plaatsen aangepast zodat het voor hen veiliger werd. “Daarnaast lanceerden we ook een oproep om verbeterpunten van het fietsbeleid online te melden via een webapplicatie”, gaat ze verder. “Dit resulteerde in een overzicht van lokale problemen en een duidelijk beeld van de tekortkomingen van het fietsbeleid.”

In totaal wordt er tussen 2020 en 2025 6,2 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. “Als stadsbestuur zijn we trots op dit beleidsplan en vooral hoe het tot stand is gekomen”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) uit. Niet alleen de politie en de stadsdiensten mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke ordening en jeugddienst werden bij de opmaak betrokken maar ook externe partijen zoals de Fietsersbond en een vertegenwoordiger van Tournée Pédale.

Ook het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-Brabant, de Lijn en vertegenwoordigers van de stedelijke middenstandsraad MiA), de onderwijsraad en de jeugdraad werden op regelmatige basis gehoord en zaten mee aan tafel bij de opmaak. “We willen van Aarschot een echte fietspad maken”, voegt ze eraan toe. “We houden het niet bij een plan maar gebruiken het als een werkinstrument bij de uitrol van fietsinvesteringen. We blijven hiervoor ook luisteren naar de Aarschottenaren.”