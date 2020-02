Aarschot in de ban van new wave met de ‘New Wave Club Class-X fuif’. Uw krant mag er vijf koppels gratis heen sturen DDH

28 februari 2020

14u03 0 Aarschot Op zaterdag 7 maart barst in de stadsfeestzaal van Aarschot opnieuw een new wave feestje los en uw krant mag er vijf koppels gratis naar toe sturen. Vanaf 22.30 uur verwachten ze er zo’n 800 nostalgische zielen op de ‘New Wave Club Class-X party’. Dj Wildhoney die er draait en danst is een oude bekende in het milieu. Op vrijdag en zaterdag staan er ook optredens gepland in het jeugdcentrum en de stadsfeestzaal. Tijd voor een babbel met de dj, die al actief is sinds 1993.

Wie ben je?

Ik heet eigenlijk Filip Poffé en kom uit Tienen, maar ik ben beter gekend als DJ Wildhoney. De naam komt van een album van de Zweedse metalband Tiamat. Ik speelde vroeger namelijk ook veel metal-fuiven en in bijna elke set zat een nummer van die band. Vrienden begonnen mij dan Wildhoney te noemen en dat is zo gebleven. Trouwens, ik ben nog altijd wild en sweet hoor. (lacht)

Hoe ben je aan het dj-en geslagen?

In 1993 zette ik mijn eerste stappen in het dj milieu. Ik ging toen al jaren zelf op stap en wilde ook eens een fuif organiseren. Dat lukte aardig en ik ben het blijven doen. Intussen heb ik een groot netwerk opgebouwd en heeft het een vaart genomen. In 2015 werd ik de vaste dj voor de new wave fuif in Aarschot en in 2017 kreeg ik de kans om te draaien op het Wave-Gotik Treffen in het Duitse Leipzig. Dat is zowat het grootste new wave festival tegenwoordig en het speelt zich af op een vijftigtal locaties met optredens van ruim tweehonderd verschillende artiesten en dj’s. Ik speelde er in de Moritzbastei, een soort fort gebouwd in 1551 dat onderverdeeld is in verschillende verdiepingen. Het was onvergetelijk om op de affiche te staan van dergelijk festival. Ik stond ook al op het podium van Sinner’s Day en Suikerrock en later dit jaar speel ik een set tijdens het W-festival in Waregem en sta ik in de Pyramid Club in New York. Ik geef het toe, al mijn muzikale dromen komen uit.

Wat maakt new wave tot op vandaag zo populair?

New wave en punk zijn in feite nooit dood geweest en zijn al die jaren blijven bestaan als subcultuur. Vandaag wordt nog altijd dat soort duistere en chaotische muziek gemaakt. Denk maar aan Whispering Sons of Funeral Dress. Het genre gaat volgens mij nooit verdwijnen omdat de muziek gewoon te goed is. Veel hedendaagse artiesten beweren dat hun roots in de new-wave liggen en dat de beste muziek gemaakt werd in de jaren tachtig. Wie ben ik om dat tegen te spreken?

Blijkbaar speelde Aarschot een belangrijke rol in de populariteit van new wave in ons land?

Begin jaren negentig bracht de Aarschotse platenfirma Antler Subway een hele reeks compilatie cd’s uit met alle grote new wave hits. Het was een schot in de roos en daarna volgden nog andere compilatie-cd’s met onder andere uitsluitend Belgische new wave nummers of Duitse. Het zorgde in elk geval voor een soort revival van de new wave denk ik. Front 242 begon ook in Aarschot en die newwavefuif is al jaren een vaste waarde. Elke keer weer ziet het er zwart van het volk, zowel letterlijk als figuurlijk want de kledij van new wavers is hoofdzakelijk zwart. (lacht)

Wat mag het publiek verwachten op de ‘New Wave Club Class-x fuif’ in Aarschot?

Natuurlijk zullen alle grote hits uit die periode de revue passeren en mogen groepen als The Sisters of Mercy, Bauhaus of Joy Division niet ontbreken. Daarnaast speel ik af en toe ook wel een recenter nummer hoor. Het moet natuurlijk wel in de geest en de sfeer van de avond passen, maar een groep als Goose wordt altijd gesmaakt door het publiek. Ik speel trouwens niet alleen de hits maar ook minder bekende nummers. Samen met collega dj Stellarator maak ik wekelijks een podcast met recente newwavenummers en aanverwanten.

Vergis je niet, de huidige scene is zeer actief, ook in België. Weet je, het geeft een enorme kick om mensen uit de bol te zien gaan op de muziek die jij selecteert. Op grotere fuiven en festivals is die kick nog net groter omdat je dan echt een massa in beweging krijgt. En in een grotere zaal zoals de Stadsfeestzaal kan je je echt ten volle smijten. Het wordt een supereditie.

Gratis fuiven

Uw krant mag vijf koppels gratis naar de fuif sturen op 7 maart in Aarschot. Voorafgaand is er trouwens in Aarschot het zogenaamd ‘Porta Nigra Festival’ met optredens van onder andere The Arch, The Danse Society, The Rose of Avalanche, ROME en Siglo XX. Vrijdagavond gaat het festival door in jeugdcentrum De Klinker en zaterdag in de stadsfeestzaal. Om 22.30 uur barst daar dan de fuif los als afsluiter.

Indien je kans wilt maken op 2 tickets, stuur dan een mail naar hageland-hln@persgroep.net met in de onderwerplijn het jaar waarin The Sisters of Mercy voor het eerst optraden in ons land, én de locatie. Je inzending moet ons bereiken voor woensdagavond 18 uur. Een onschuldige hand trekt de winnaars uit de mails met het juiste antwoord.

Dj Wildhoney kan je volgen via zijn website of Facebookpagina.

Meer informatie over de ‘New Wave Club Class-x fuif’ vind je op de Facebookpagina.