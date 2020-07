Aarschot herdenkt coronaslachtoffers met de muziek van violiste Clara Evens DDH

20 juli 2020

15u35 2 Aarschot Net als op andere plekken zal ook Aarschot op de nationale feestdag de coronaslachtoffers herdenken. De stad doet dat met drie minuten stilte, het luiden van de klokken in de kerktorens en de muziek van de Aarschotse violiste Clara Evens.

“Om 10 uur nemen we 3 minuten stilte in acht en dan zullen de kerkklokken in Aarschot en de deelgemeenten 3 minuten lang luiden. Op die manier sluiten we ons aan bij de nationale actie ter herdenking van de slachtoffers van het coronavirus”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Hoop en steun

Na het jaarlijkse Te Deum , om 11 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, en de korte plechtigheid rond 11.30 uur aan het oorlogsmonument op de Grote Markt, volgt een herdenking van de Covid-19-slachtoffers in het Stadspark. “We leggen de focus op herdenken, hopen en steunen. Dat doen we met de mooie woorden van Geert Van Istendael en jong talent Hilke Van Nuffelen, samen met de muziek van de Aarschotse violiste Clara Evens. Het wordt een waardig eerbetoon aan de vele slachtoffers van het coronavirus”