Aarschot herdenkt coronaslachtoffers met de muziek van Aarschotse violiste Clara Evens Dirk Desmet

20 juli 2020

15u35 5 Aarschot Net als op andere plekken herdacht ook Aarschot op de nationale feestdag de coronaslachtoffers. Om tien uur hielden ze drie minuten stilte en ook de klokken van de kerktorens luidden ter nagedachtenis aan de slachtoffers. In het stadspark werd een ceremonie gehouden waarop schrijvers Geert Van Istendael en Hilke Van Nuffelen een tekst brachten en violiste Clara Evans een stuk van Bach speelde waar iedereen stil van werd.

Het schepencollege en Burgemeester Gwendolyn Rutten waren ook aanwezig op de plechtigheid. “Ik vergeet nooit nog het beeld van de sporthal toen ik er vier maanden geleden binnenstapte. De infrastructuur was omgebouwd tot triagepost en de balletzaal werd een wachtzaal. Dat beeld staat op mijn netvlies gebrand. Ook de eerste telefoon laat ‘s avonds wanneer je te horen krijgt dat er in het woonzorgcentrum iemand overleden is ging door merg en been. Ondanks alle vergaderingen en maatregelen moet je dat dan toch ondergaan”, zegt Rutten.

De fanfare van oud-strijders kon coronagewijs niet spelen maar de Brabançonne weerklonk wel door de luidsprekers, deze keer niet alleen ter ere van iedereen die zijn leven gaf voor het land maar evenzeer voor de slachtoffers van covid-19. Schrijvers Hilke Van Nuffelen en Geert Van Istendael hadden het vervolgens over de vreemde tijden waarin we leven en over de impact van het virus op ons allen. “De meeste mensen gaan er heel bewust en verantwoordelijk mee om. Toen ik met de trein naar hier kwam zag ik een koppeltje waarbij de hormonen hoog opspeelden en die nogal passioneel met mekaar omgingen maar ... wel met mondmasker op”, vertelde Van Istendael.

Kaarsje branden op 15 augustus

Aarschots muzikaal talent en violiste Clara Evens bracht tenslotte een stuk van Bach en zorgde hiermee voor een mooie en pakkende afsluiter. De burgemeester hoopt dat iedereen op 15 augustus een kaarsje zal branden in zijn eigen straat of voor het raam want normaal vieren ze die dag St.Rochus, die de stad destijds zou behoed hebben voor de pest, en branden er overal kaarsen die dag. “We vragen iedereen thuis te blijven maar hopen dat iedereen een kaars zal aansteken in of aan hun eigen kot . Wanneer we dat met zijn allen doen, ben ik er zeker van dat er een boodschap van hoop en verbondenheid door de stad zal gaan”, besluit Rutten.