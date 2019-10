Aarschot haalt opgelucht adem dat Gwendolyn Rutten burgemeester blijft en geen minister is Kristien Bollen

02 oktober 2019

19u33 3 Aarschot Tot zowat vanmiddag duurde het voor we wisten wie bij de Open VLD Vlaams minister wordt. Bart Somers was al eerder duidelijk, maar wie ging die tweede worden? Lydia Peeters dus. Gwendolyn Rutten wordt geen minister in de regering Jambon. Ze blijft voorzitter en tot nader order dus ook burgemeester van Aarschot. Zowel de meerderheidspartijen als de oppositie halen er opgelucht adem.

Partijgenoot en eerste schepen Bert Van der Auwera denkt dat Gwendolyn haar hart heeft gevolgd. “De keuze die ze gemaakt heeft is toch wel een zeer moeilijke. Naar mijn gevoel heeft ze haar hart gevolgd met deze bedachte keuze. We weten dat ze heel graag aan politiek doet; zo zal ze ook deelnemen aan de federale onderhandelingen. Toch zijn we blij dat ze het publiek in en van Aarschot trouw blijft.. Als ploeg hadden we haar in eender welke keuze blijven steunen”.

Zeer goede samenwerking

“Voor ons is dit eigenlijk zeer goed nieuws”, zegt Annick Geyskens, derde schepen van de partij N-VA. We hebben altijd zeer goed kunnen samenwerken, deze beslissing van haar kan ik alleen maar toejuichen. Steeds konden we prima werken aan en voor onze stad en de toekomst. Laten we hopen dat dit ook zo blijft tot het eind van deze legislatuur. Ook de onderhandelingen op federaal vlak komen er nog aan. Daarnaast is onze burgemeester ook nog partijvoorzitter en volksvertegenwoordiger, toch kan ze ook haar focus richten op lokaal niveau.”

Geen kiezersbedrog (voorlopig ?)

Niet enkel de meerderheidspartijen reageren aangenaam verrast op de beslissing van Gwendolyn Rutten, ook de oppositie is hiermee tevreden.

“Enerzijds zijn we tevreden dat ze geen kiezersbedrog pleegt”, zegt oppositieraadslid Nico Cresens (Vlaams Belang). “Al is dat nog natuurlijk afwachten wat ze op federaal niveau gaat doen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen verkondigde ze als ze burgemeester zou worden, dit ook zou blijven voor Aarschot. We hopen dan ook uit Vlaams Belang dat ze zich aan haar woord houdt en dat ze doet waarvoor ze verkozen is. Natuurlijk is er ook nog het federale luik, dat is dus nog even afwachten. Maar laten we dus hopen dat ze inderdaad burgemeester blijft. Tot nu toe verliep de samenwerking telkens goed, ook al zitten we in de oppositie. Als de meerderheidspartijen iets voorstellen wat goed is zullen wij dit ook blijven ondersteunen”.

Zelf was Gwendolyn Rutten vandaag niet bereikbaar voor enig commentaar. Al zei ze eerder al in een interview: “Ik ben heel graag burgemeester van Aarschot, ik ga niet weg voor een ministerpost. Maar als de bal in ons kamp zou komen voor het eerste ministerschap en de leiding over het land, is dat een vraag waar je geen nee op zegt”. Dus nog even afwachten... burgemeester of premier ?