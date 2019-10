Aarschot gaat de “Grote Klein Elektro Strijd” aan Kristien Bollen

15 oktober 2019

Tijdens de uitzending van afgelopen zondag 13 oktober riep presentatrice Frances van het tv- programma ‘Make Belgium Great Again’ heel Vlaanderen op voor een ‘Grote Kleine Elektro Strijd’. In deze strijd gaat het programma op zoek naar de stad of gemeente die tegen zaterdag 19 oktober het meeste klein elektro kan verzamelen. De winnende stad of gemeente wordt beloond met een uniek containerparkconcert van Jonas Van Geel en Koen Wauters.

“De stad Aarschot gaat de uitdaging van ‘Make Belgium Great Again’ heel graag aan! We roepen alle Aarschottenaren op om zo snel mogelijk hun oud of kapot klein elektro te verzamelen en het vóór zaterdag naar het recyclagepark te brengen. Niet alleen om kans te maken op het containerparkconcert, maar zeker ook om de kostbare grondstoffen te recycleren. En binnen deze actie brengt het nog eens geld op voor Rode Neuzen Dag. Want hoe meer klein elektro wordt verzameld, hoe meer geld Recupel aan dit goede doel voor jongerenwelzijn schenkt”zegt schepen van Afval, Leefmilieu en Klimaat Isabelle Dehond.