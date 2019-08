Aarschot fietst op 11 augustus Kristien Bollen

02 augustus 2019

00u37 0 Aarschot Aarschot springt op zondag 11 augustus weer op de fiets voor de tweede editie van Aarschot Fietst. Dit jaar zet de organisatie nog meer in op activiteiten voor kinderen. Zo is er heel wat kinderanimatie, een kinderroute en een heuse Stamperkeskoers voor de allerkleinsten.

Kies je route

Aarschot Fietst heeft verschillende routes door Aarschot en de deelgemeenten in petto. Je kiest zelf waar en wanneer je start. Dat kan tussen 10 en 16 uur in Aarschot, Gelrode, Rillaar of Langdorp. De volledige tocht afleggen kan tot 18 uur. Deelnemen kost 5 euro, maar voor kinderen tot 12 jaar is het gratis.

De Aarschotse Grote Markt is de hoofdstartplaats. Daar vertrekken alle routes. Om 14 uur treedt de Little Dixie Band er op. De Heimolen in Langdorp is dan weer de startplaats voor de route van 22 km. In Rillaar vertrek je vanuit fietscafé Welkom Thuis voor een tocht van 21 km. Vanuit OC Strooien Dorp in Gelrode rijd je 16 km. Op elke startplaats kan je terecht voor een hapje en een drankje. Ook onderweg kan je even uitblazen.

Kinderroute en animatie

De kinderroute, met start en aankomst op de Grote Markt, loopt langs een parcours van 5,6 km en is gratis. Vanaf 13 uur kan je op de Grote Markt terecht voor kindergrime, springkastelen en bungee trampolines. Een goochelaar toont er zijn beste trucs. Ook op de andere startplaatsen is animatie voorzien.

Stamperkeskoers

Om 15 uur start de allereerste Stamperkeskoers, een organisatie in samenwerking met Kamp A. Kinderen die geboren zijn tussen 2014 en 2016, leggen een parcours van 400 meter af door het centrum van Aarschot. De jongste stampers, geboren in 2017 en 2018, doen hetzelfde over 150 meter.

Elk half uur vertrekt een andere leeftijdscategorie. De aankomst is op de Grote Markt. Deelnemen kan voor 5 euro met een fiets (met of zonder steunwieltjes), een loopfiets of een driewieler. Voor iedere deelnemer is er een aandenken. Inschrijven kan via www.sportinaarschot.be. Wees er snel bij want het aantal deelnemers is beperkt.

Meer info

Alle info vind je op www.aarschotfietst.be of https://www.facebook.com/events/574576719687802/.