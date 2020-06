Aarschot breidt fietszone uit DDH

12 juni 2020

12u23 0 Aarschot De fietszone in de Aarschotse binnenstad wordt uitgebreid. De straten tussen de Demer, de Elisabethlaan en de ring worden ingericht als fietsstraten en zullen deel uitmaken van een grotere fietszone. Dat besliste de gemeenteraad op donderdag 11 juni.

Bij de invoering van het nieuwe circulatieplan afgelopen zomer werden sommige delen van de binnenstad omgedoopt tot fietszone, zeg maar een aaneenschakeling van fietsstraten waar fietsers baas zijn, auto’s hen niet mogen inhalen en de snelheid beperkt is tot 30 kilometer per uur. “Sinds de invoering van het nieuwe circulatieplan zijn de reacties overwegend positief en door de coronacrisis is er nood aan meer ruimte voor de actieve weggebruiker. We maken daarom versneld werk van de uitbreiding. Een evaluatie in het najaar blijft wel nog steeds de bedoeling”, zegt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA).

Bedoeling is snel werk te maken van de uitbreiding, het is alleen nog even wachten op de nodige verkeersborden. “We maken ons klaar voor een zomer in eigen land en fietsen hoort daar zeker bij. Met de uitbreiding willen we fietsen nog meer stimuleren en vandaar dan ook de versnelde uitvoering. Bovendien past het binnen onze visie om van Aarschot een echte fietsstad te maken”, besluit burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).