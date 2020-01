Aarschot betaalt buurtwegactivist 1,6 miljoen om te stoppen met procederen IB

24 januari 2020

06u06

Bron: Het Nieuwsblad 154 Aarschot De stad Aarschot moet buurtwegactivist Marc Van Damme een slordige 1,6 miljoen euro betalen op voorwaarde dat hij stopt met het aanspannen van processen tegen de stad. Volgens de man wordt er te weinig gedaan om voetwegen te onderhouden en kreeg daarin gelijk van de rechter. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

Door het goedkeuren van een dading, hoopt Aarschot een einde te maken aan de acties van Van Damme, die Vlaams-Brabantse gemeentebesturen die hun trage wegen of voetwegen slecht onderhouden proces na proces aandoet. In Aarschot gaf de rechter de man gelijk en legde de stad zware dwangsommen op, voor een bedrag van in totaal al 1,3 miljoen euro. Te betalen aan Van Damme zelf.

De gemeenteraad van Aarschot keurde gisterenavond een dadingsovereenkomst goed ter waarde van 1,65 miljoen euro om de procedures te doen stoppen. Het schepencollege laat aan Het Nieuwsblad weten in beroep te zijn gegaan, “maar dit werkt niet opschortend”, klinkt het.

Adempauze

Van Damme, die in 2007 zijn eerste klachten neerlegde en in 2011 begon te procederen, zegt aan Het Nieuwsblad dat hij en zijn mede-eiser Aarschot de komende zes maanden met rust zullen laten. “We zullen de volgende zes maanden geen boetes invorderen en Aarschot een adempauze gunnen. Maar worden de trage wegen slecht onderhouden, dan wordt alles opnieuw geactiveerd”, zegt hij in de krant.

Wat de man met het geld gaat doen, wilde hij gisteren nog niet kwijt. Burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten wilde gisteren in Het Nieuwsblad niet reageren op de zaak, maar betreurt dat het zover heeft moeten komen.