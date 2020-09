Aarschot bepaalt zelf windturbines kunnen geplaatst worden: “Dit windplan is een eerste stap naar meer hernieuwbare energie voor onze stad” Dirk Desmet

09 september 2020

11u35 0 Aarschot De stad Aarschot heeft een windplan klaar dat bepaalt waar er in de toekomst windturbines geplaatst kunnen worden. De provincie Vlaams-Brabant behandelt momenteel de aanvraag voor twee windmolens op industrieterrein Nieuwland.

Het windplan omvat een ruimtelijke strategie en dient als leidraad bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. “Het vat samen welke zones geschikt zijn voor grote windturbines en welke niet. Door de te lage windsnelheid op lage hoogte is het windklimaat in Vlaanderen namelijk niet gunstig voor kleine en middelgrote turbines”, weet schepen van Energie en Omgeving Bert Van der Auwera (Open Vld). Omdat zulke windturbines een grote impact hebben op het landschap wil Aarschot de inplanting niet zomaar overlaten aan de initiatiefnemer. “Nieuwe windturbines in Aarschot mogen alleen in bepaalde zones en na een grondig onderzoek geplaatst worden.”

Drie zones

Volgens het plan zijn er maar drie zones geschikt: industriegebied Nieuwland, langs de E314 West en de E314 Oost. “Zone Nieuwland ligt op het bedrijventerrein en de uitbreidingszone langs de R25, naast de spoorweg en de Demer. Zone E314 West ligt ten zuidwesten van de stadskern. Die zone werd ingetekend aan de afrit van de E314 en ten westen van de Tieltseweg. Zone E314 Oost ligt aan afrit Tielt-Winge en ten oosten van de Tieltseweg. Door de turbines zoveel mogelijk te bundelen, garanderen we het behoud van de resterende open ruimte. Zo willen we een mooi evenwicht bewaren tussen enerzijds de meest rendabele locaties aan te bieden en anderzijds de belangen van Aarschottenaren en omwonenden te behartigen”, legt Van der Auwera uit.

Onze stad staat vooraan om afgeschakeld te worden bij een landelijk stroomtekort, maar staat achteraan in de rij van gemeenten die zelf hernieuwbare energie opwekken. Dat moet anders Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld)

Groene energie

Aarschot ondertekende het burgemeestersconvenant, waarmee het zich de komende jaren engageert voor het klimaat en ook in die optiek vindt het stadsbestuur het plan belangrijk. “Windenergie speelt een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen van 2030”, beseft schepen van Leefmilieu en Klimaat Isabelle Dehond (Open Vld).

Met het klimaatactieplan wil de stad ook de CO2-uitstoot verminderen met dertig procent. Per windturbine daalt die CO met 2.700 ton per jaar. “Met zes tot zeven turbines daalt onze CO2-uitstoot met 28,56 procent, waarmee we dus bijna de klimaatdoelstellingen halen. Voor één windturbine heb je een equivalent van zes voetbalvelden aan zonnepanelen nodig om 2.500 gezinnen van stroom te voorzien. Aarschot loopt nog wat achter op vlak van hernieuwbare energie. Onze stad staat vooraan om afgeschakeld te worden bij een landelijk stroomtekort, maar staat achteraan in de rij van gemeenten die zelf hernieuwbare energie opwekken. Dat moet anders. Zes windmolens kunnen genoeg stroom opwekken om alle Aarschottenaren van hernieuwbare energie te voorzien. Dit windplan is een eerste stap naar meer hernieuwbare energie in Aarschot”, besluit burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).