Aarschot begint aan nieuw hoofdstuk in nationaal basketbal Erik Vandeweyer

23 september 2020

14u24 0 Aarschot Als alles volgens planning blijft verlopen, start GSG Aarschot de nieuwe basketbalcompetitie op 3 oktober met een verplaatsing naar Oostkamp. De Hagelanders keren na één seizoen in landelijke terug naar de nationale reeksen. Er is twijfel binnen de ploeg en dan gaat het niet over de sportieve kwaliteiten van het team in Top Division 2.

Kapitein Thomas Verheyden zit met vragen. “Op dit moment wordt er getraind en gespeeld. Zullen we dit kunnen blijven doen de komende maanden? Niemand heeft er zicht op. Komt er een nieuwe onderbreking van de competitie? We weten het niet. Het zorgt ervoor dat veel ploegen in het duister tasten. De voorbereiding was wisselvallig. Tegen Lommel wonnen we, Gent Hawks was dan weer veel te sterk.”

Geen nieuwe gezichten

De Aarschotse ploeg kende enkele wijzigingen. Toch zijn er niet echt nieuwkomers. Thomas Verheyden legt uit. “Tom Jacobs keert na één seizoen Bavi Vilvoorde terug naar Aarschot. Hij kent de club dus goed. Tim Jeanquart (eveneens Bavi Vilvoorde, red.) is wel nieuw, maar ik heb nog jaren met hem samengespeeld bij Leuven Bears. Verschillende andere jongens kennen hem ook. Jef Dilissen is de enige vertrekker. Hij koos voor Tienen. Andreas Audoore zal volgend seizoen voor de B-ploeg uitkomen. Er kan dus grotendeels gebouwd worden op de fundamenten van vorig seizoen.”

De lijn doortrekken

Vorig seizoen zat Aarschot in de juiste flow, toen de competitie gestaakt werd. Thomas Verheyden zucht. “Dat was wel jammer. We waren matig aan het kampioenschap begonnen, maar vonden rond nieuwjaar helemaal onze draai. Net voor de lockdown hadden we tien opeenvolgende wedstrijden gewonnen. Het resulteerde in een derde plaats. We klopten toppers als Oudenaarde en Hansbeke. Oudenaarde promoveerde als kampioen. Hansbeke had ook promotierecht, maar weigerde. Daardoor konden wij stijgen naar Top Division 2.”

Gewapend of niet?

Twee jaar geleden degradeerde Aarschot uit Top Division 2. Is men nu beter gewapend? Thomas Verheyden is optimistisch. “Twee jaar geleden hadden we met Thierry Cools en Velibor Buha meer gestalte in huis. Nu zijn we dynamischer geworden. Op dit niveau is dat een voordeel. We moeten realistisch zijn. Een rustig seizoen in de nieuwe reeks zou mooi zijn. In het verleden zaten we vaak in een reeks met Luikse ploegen. Dat is nu niet het geval. Een tegenstander als Oostkamp bijvoorbeeld is ons onbekend. Na de openingsmatch tegen Oostkamp staat op de tweede speeldag al onmiddellijk de derby tegen Leuven Bears op het programma. Naar die eerste thuiswedstrijd kijkt iedereen al uit. De meeste spelers bij ons hebben een verleden in het Leuvense.”