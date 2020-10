91-jarige vrouw dood aangetroffen in tuin: geen duidelijkheid over oorzaak Kristien Bollen

13 oktober 2020

19u18 6 Aarschot In een tuin langs de Langdorpsesteenweg in Aarschot werd dinsdagochtend het levenloze lichaam van een 91-jarige vrouw gevonden.

Het was de familie van het slachtoffer die haar rond 9.45 uur aantrof. Alle hulp kwam toen al te laat. Enkel het labo, een wetsdokter en een team van het parket werden nog opgeroepen om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

“Er is niet meteen duidelijkheid over de doodsoorzaak van de vrouw”, aldus Sarah Callewaert van het Leuvense parket. “Aanwijzingen van kwaad opzet zijn er niet meteen, maar we onderzoeken alle mogelijke pistes. Woensdag volgt een autopsie, in de hoop dat die meer duidelijkheid in deze zaak zal brengen.”