71-jarige vrouw laat het leven bij ongeval

10 augustus 2020

Op de Wolfdonksesteenweg in Langdorp bij Aarschot is maandagochtend rond 8.30 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een wagen die uit de Veelsebaan kwam, stak de drukke steenweg over, maar merkte daarbij een aankomende wagen niet of te laat op waardoor het tot een aanrijding kwam. Eén van de wagens kwam door de klap tegen de gevel van een leegstaande woning terecht. Twee inzittenden raakten gewond waarop getuigen de hulpdiensten alarmeerden. Een 71-jarige vrouw werd nog door de hulpdiensten ter plaatse gereanimeerd, maar helaas overleed ze even later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Ook haar man werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. De bestuurder van de andere wagen bleef ongedeerd, maar verkeerde wel in shock.