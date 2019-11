3.000 euro voor Rode Neuzen en mystery guest Stan Van Samang Geert Mertens

30 november 2019

Het Damiaaninstituut haalde 3.000 euro op voor de Rode Neuzen Dag. Vrijdag ging dat gepaard met een groot slotfeest met mystery guest. Dat was niemand minder dan Stan Van Samang. “Rode tinten en lachende gezichten kleurden onze speelplaats”, aldus adjunct-directeur Myriam Borremans. “Onze actie bleek een schot in de roos. Duizend enthousiaste leerlingen waren in de ban van onze mystery guest.”

Na een kort optreden opende hij het allereerste unplugged-lokaal van de school. Dat gebeurde samen met de leerlingen van 2EF die de klascompetitie wonnen. In totaal werd er om en bij de 3.000 euro opgehaald.

“Dat geld zal besteed worden aan een nieuw time-out-lokaal waar onze leerlingen tot rust kunnen komen als ze het nodig hebben", voegt ze eraan toe. “Stan Van Samang vond het fantastisch dat het lokaal, dat wij de haven noemen, bestaat voor jongeren die het soms moeilijk hebben in het leven.”