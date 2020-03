28 maanden cel voor man die door het lint gaat met dolk Kim Aerts

19 maart 2020

Aarschot Een 64-jarige man uit Aarschot heeft 28 maanden cel gekregen voor doodsbedreigingen met een dolk en verboden wapenbezit.

De politie moest op 7 december 2019 ter plaatste komen omdat buren een huiselijke ruzie hadden gemeld bij Ronny D. en zijn partner. D. had er gedreigd met een dolk en had het mes verschillende malen in de tafel geplant. De zestiger kon opgepakt worden aan het station van Aarschot toen hij zijn broer wegbracht. D. bleek toen in het bezit van de dolk te zijn. Zijn broer verdedigde hem en stelde dat D. niet met de dolk had gegooid, maar slechts had liggen roepen en tieren. Dat gebeurde wel vaker als hij gedronken had. Tijdens de ruzie zou D. zelf ook een bom ineen geknutseld hebben met kaliumnitraat, houtskool en zwavel. Ontmijningsdienst DOVO moest ter plaatse komen om het boeltje op te ruimen. Tijdens de huiszoeking bleek dat de zestiger ook in het bezit was van een airsoftwapen en munitie. Toen D. in vrijheid werd gesteld, lapte hij de voorwaarden aan zijn laars. Hij zocht meteen contact met het slachtoffer en hij vloog stevig in de drank. Hij werd in het verleden al veroordeeld voor weerspannigheid, slagen, doodslag, inbreuken op de wapenwetgeving en diefstallen. De rechtbank legde hem deze keer een celstraf van 28 maanden op. Aan het slachtoffer moet hij 900 euro schadevergoeding.