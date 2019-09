25 kaarsjes voor kinderdagverblijf De Trapperkes Geert Mertens

14 september 2019

Kinderdagverblijf De Trapperkes, gelegen aan het Medisch Centrum Aarschot, vierde het 25-jarig bestaan. De opvang werd opgericht door vzw De Hartjes uit Tienen. “Van bij de start bleek de nood aan opvangplaatsen erg hoog want, binnen de negen maanden, zaten we aan ons plafond van 42 plaatsen”, luidt het.

In 2000 steeg het aantal opvangplaatsen naar 55. “Landelijke Kinderopvang nam in 2009 de site over”, zegt voorzitter Monique Swinnen van de vzw Landelijke Kinderopvang. De vzw wilde immers van de opvang af.

In 2015 werden er grote verbouwingen gerealiseerd. De lokalen kregen een nieuw likje verf, nieuwe vloeren werden gelegd en nieuwe gordijnen gehangen. Verder werd ook de keuken in een nieuw jasje gestoken, kwam er een grotere personeelsruimte en werd de tuin vernieuwd met tuinhuis en zandbak. “Ondertussen zijn er al meer dan duizend kindjes gepasseerd”, aldus Swinnen. Om precies te zijn 1073 kindjes. “De eerste kindjes, die destijds werden opgevangen, zijn ondertussen zelf mama of papa van een kindje dat hier opgevangen wordt.”

De drie teamleden, die er al van in het begin bij waren, werden nog eens extra in de bloemen gezet. “Het gaat om Sigrid, Christel en Leen”, zegt een medewerkster.