20 jaar oude diefstal uit stadsmuseum opgelost: Christusbeeld raakte verzeild in München DDH KBG

26 juni 2020

13u06 0 Aarschot Het Christusbeeld dat in 2000 werd gestolen in het stadsmuseum van Aarschot is opnieuw in de stad. Het beeld werd gevonden in München toen iemand het daar op een online veilingsite te koop zette.

Het beeld ‘Christus aan de geselpaal’ dateert van rond 1600 en stond jaren in de toenmalige Begijnhofkerk op het Begijnhof, dat toen nog veel groter was dan vandaag de dag. Bij de aanleg van het station en de Stationstraat verdween de kerk en werd het Begijnhof in tweeën gedeeld. Op verschillende zolders van het Begijnhof was er toen nog een museum en het beeld werd daar naartoe verhuisd. Met de opening van het stadsmuseum in 1939 kwam het uiteindelijk daar terecht. In het jaar 2000 wandelde een onbekende persoon het museum binnen, nam het beeld onder de arm en verdween ermee zonder dat ook maar iemand iets in de gaten had. Sindsdien was het beeld spoorloos.

Zo was de situatie tot vorig jaar, want toen ontdekte de bijzondere cel ‘kunstroven’ van de federale politie dat iemand het beeld te koop had gezet op een online veilingsite. Er werd een onderzoek ingesteld en dat kon onlangs met succes worden afgerond. Het beeld werd teruggevonden in de buurt van München, maar wie het destijds meenam uit het stadsmuseum is niet bekend. Ook wie het beeld uiteindelijk te koop aanbood op de online veilingsite is niet bekend.

Een leuke en veilige plaats kiezen voor het beeld

De stad Aarschot werd in elk geval op de hoogte gebracht van de vondst en intussen gingen medewerkers het beeld ophalen in München. “Natuurlijk zijn we heel blij met deze wending. We gaan het nu grondig laten onderzoeken en kijken of het eventueel moet gerestaureerd worden. Nadien gaan we er een plaats voor zoeken in de stad, een plek waar het veilig staat zodat het niet weer kan verdwijnen. Dit is in elk geval zeer heuglijk nieuws”, reageert burgemeester Gwendolyn Rutten.