173 woningen Gijmelbergwijk krijgen make-over Geert Mertens

12 december 2019

08u59 12 Aarschot De sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz trekt twintig miljoen euro uit om de bekende Gijmelbergwijk te renoveren. Dat vernemen we van het stadsbestuur van Aarschot. De toestand van de huizen in de sociale woonwijk, één van de eerste uit de regio, is al langer voer voor discussie. Tegen 2025 moeten alle huizen uit de wijk onder handen genomen zijn.

“Het gaat om maar liefst 173 sociale woningen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Het is van ongelooflijk belang dat deze woningen eerst aangepakt worden voor we op het grondgebied van de stad nieuwe sociale woningen voorzien. De mensen verblijven er nu in omstandigheden die vandaag de dag niet meer te verantwoorden zijn!”

“Om een voorbeeld te geven: de huizen beschikken nog over enkele beglazing”, voegt ze eraan toe. “In deze tijden van energie- en klimaatmaatregelen is dit niet meer mogelijk. Daar moet dringend iets aan gebeuren. De enkele beglazing zorgt ervoor dat de huizen nauwelijks verwarmd kunnen worden. Sommige woningen zijn bovendien nog niet helemaal afgewerkt.”

Daarom is het stadsbestuur met sociale huisvestingsmaatschappij Cnuz - dat een samengaan is van de huisvestingsmaatschappijen Spit, Swal en Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen (SBGW) - overeengekomen dat de Gijmelbergwijk een volledige make-over krijgt. “Cnuz trekt hiervoor een budget uit van maar liefst 20 miljoen euro”, aldus Rutten. “Dat is een enorm bedrag waar we blij mee zijn.”

Naast nieuwe beglazing zullen de woningen een nieuwe verwarmingsinstallatie krijgen. De woonkwaliteit in de Gijmelbergwijk is al langer voorwerp van discussie. De voorbije jaren waren er regelmatig acties van bewoners om bepaalde zaken, zoals het ontbreken van een degelijke verwarmingsinstallatie, aan te kaarten. Vijf jaar geleden, in 2014, kreeg een groot gedeelte van de woningen al een nieuwe keuken. Al liep de plaatsing verre van een leien dakje.

De Gijmelbergwijk is opgetrokken in de jaren zeventig van de vorige eeuw en is één van de oudste sociale woonwijken van de stad. Ze had niet altijd een even goede reputatie. In de beginjaren werd de wijk wel eens het ‘Chicago’ van Aarschot genoemd.

Daarnaast gaat de stad ook inzetten op tekorten in het aanbod sociale woningen. “Op dit moment zijn er te weinig sociale woningen voor éénpersoonsgezinnen en woningen met één slaapkamer”, voegt schepen van Wonen Bert Van der Auwera (Open Vld) eraan toe.

“Daar gaan we in de toekomst ook meer op inzetten. Verder werken we ook heel nauw samen met ‘Wonen aan de Demer’ om de leegstand in het stadscentrum tot een minimum te beperken en een oplossing te zoeken voor bepaalde leegstaande gebouwen.”