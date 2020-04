170 kilometer extra wandelpaden bewegwijzerd DDH

24 april 2020

14u57 0 Aarschot De uitbreiding van het wandelnetwerk de Merode in Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest wordt sinds maandag bewegwijzerd door de diensten van Toerisme Vlaams-Brabant en Regionaal Landschap Noord-Hageland. Dat meldt de stad Aarschot op haar website.

In een eerste fase worden houten palen geplaatst en in de maand mei worden die dan voorzien van de nodige bewegwijzering. In totaal komen er bijna 300 houten palen en 200 bordjes bij, goed voor 170 kilometer nieuwe wandeltrajecten. Er worden ook 12 startplaatsen ingericht. De werken moeten afgerond zijn rond 15 juni en dan wordt ook de nieuwe wandelkaart gelanceerd. De trajecten zullen ook opgenomen worden in de online routeplanner.

Op het bestaande wandelnetwerk worden trouwens ook een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor de trajecten op de infoborden en in de routeplanner tijdelijk niet accuraat zullen zijn. Wanneer half juni de uitbreiding van het netwerk wordt opgenomen in de routeplanner zullen ook de aanpassingen erin verwerkt worden.