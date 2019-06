17-jarige scholiere klaagt onveilige situaties voor slechtzienden in centrum aan Stadsbestuur belooft om de heikele punten, samen met haar, in kaart te brengen Geert Mertens

16 juni 2019

17u32 3

Losliggende tegels, hoge borduren, elektrische wagens, signalisatie op het voetpad, fietsers die niet uitwijken... Voor Yela Luyten (17) is het pad naar school elke dag bezaaid met hindernissen. Op de jongste gemeenteraad vroeg ze het stadsbestuur om maatregelen te nemen want ze is lang niet de enige slechtziende die van de voetpaden in het centrum gebruikmaakt. We volgden, samen met het jonge meisje, haar dagelijks traject. Het stadsbestuur wil ook een beroep doen op Yela als ervaringsdeskundige om het voor slechtzienden veiliger te maken.

Yela ziet nog één tiende van wat iemand met normaal zicht ziet. Als het donker is, ziet ze nagenoeg niets en is ze blind. Met behulp van haar blindenstok neemt ze elke dag de bus in Langdorp en wandelt ze naar haar school aan de Pastoor Dergentlaan. ‘s Avonds gebeurt de omgekeerde beweging.

“Het begint al als ik van de bushalte stap en de Pastoor Dergentlaan wil oversteken naar mijn school, het KAMSA”, vertelt ze. “Er is dan veel verkeer. Het is altijd gokken of de wagens wel stoppen om je te laten oversteken. Normaal volg ik de stroom van leerlingen maar af en toe is er niemand meer. Dan is het gevaarlijk. Tegenwoordig rijden er ook heel veel elektrische wagens rond. Die hoor je helemaal niet meer.”

Een oplossing bestaat in de plaatsing van verkeerslichten en een pieptoon als voetgangers mogen oversteken. “Veel jongeren blijven, na school, nog even napraten op de fiets en staan stil op het voetpad”, gaat ze verder. “Ik zie hen niet altijd. Mijn ergotherapeute heeft al eens gezegd: bots er dan maar tegen aan. Dan zullen ze wel aan de kant gaan. Vaak liggen er ook losliggende tegels of zijn de borduren stuk. Allemaal zaken waardoor ik al gevallen ben.”

Soms staat er ook een andere onverwachte hindernis op het voetpad zoals tijdens onze wandeling: het signalisatiebord van een enkele richting op de Elisabethlaan. “Als het donker is, bots ik hier sowieso tegen”, legt ze uit. Ook de drukke Elisabethlaan oversteken is voor haar geen sinecure. En soms mist ze ook de bus. “Heel wat buschauffeurs stoppen, door de drukte, enkele tientallen meters voor de halte. Als ik dan mijn stok omhoog steek om de bus alsnog te laten stoppen, rijden ze toch verder. Gelukkig komt er even later een tweede. Soms stoppen ze en vragen ze: kan je dan niet zien welke bus eraan komt? Neen, dat kan ik niet... Daarom vraag ik het ook altijd.”

Ook om iets kleins te gaan halen in de stad, is een hele opgave. “Ter hoogte van de Hoogbrug liggen wel ribbelstroken om over te steken maar deze liggen zo ver naar de straat toe dat je haast omver gereden wordt als je daar gaat staan”, zucht ze. Ook de oversteek aan de Bogaardenstraat richting frituur is een heikel punt, net als het oversteken van de ring naar de Bekaflaan. Yela hoopt dat er snel actie ondernomen wordt.

Ook het nieuwe circulatieplan, waardoor de rijrichting in een aantal straten omgedraaid wordt, baart haar zorgen.

Het stadsbestuur noteerde haar gegevens en gaat binnenkort contact opnemen met de scholiere. “Op die manier kunnen we de werkpunten in kaart brengen”, zegt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA).

Op korte termijn zal Yela ook gebruik kunnen maken van een assistentiehond. Wie Yela wil steunen, kan plastic dopjes van flessen inzamelen en deze op een bepaalde plaats droppen. Voor meer informatie surf je naar Facebook en zoek je ‘Drop je dopje voor Yela’.