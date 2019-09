15de Merodehappening strijkt neer in Meetshovenbos

Geert Mertens

13 september 2019

19u01 1

Vzw de Merode organiseert jaarlijks, samen met de gemeentes van het Merodegebied, een grote familiedag in één van de partnergemeentes. Voor de 15de editie is Aarschot aan de beurt. Dit openluchtfeest vindt plaats op zondag 15 september van 13 tot 18 uur in Meetshovenbos.

“Op de Merodehappening kunnen volwassenen en kinderen zich uitleven met tal van gratis activiteiten. Verschillende streekproducenten verkopen er hun producten en je kan er genieten van hartige en zoete proevertjes”, klinkt het. “Ook enkele Aarschotse verenigingen stellen hun werking voor. Zo organiseert ATB De Natuurvrienden Aarschot een leuk oriëntatiespel en kan je deelnemen aan de workshop ‘insectenhotels bouwen’ van Natuurpunt Aarschot.”

“De Voermannen Van Nu zullen aanwezig zijn met hun Belgische trekpaarden. Zij zorgen voor gratis rondritjes met hun huifkar en Mechelse kar. Verder organiseren ze nog enkele kinderactiviteiten: een vliegend tapijt, een slee, touwtrekken tegen paarden en een demonstratie boomslepen.”

De jonge garde zal ongetwijfeld aan zijn trekken komen. Avontuurlijk Natuurlijk verzorgt enkele workshops kampen bouwen en leert kinderen lekkere hapjes bereiden op een echt houtvuur. De durvers zullen met de hulp van enkele ervaren boomverzorgers in boomtoppen kunnen klauteren. De kinderen die het liever rustig aan doen, kunnen genieten van een muzikale figurentheatervoorstelling.

De avond voor de Merodehappening kan het feest alvast beginnen met Film in het Bos. “Deze gratis filmvertoning vindt plaats op zaterdag 14 september aan de Bivakzone in Meetshovenbos (toegang via de Kleine Mechelsebaan 60). Wil je ook genieten van de film Captain Fantastic? Reserveer dan snel je plaatsje via www.bosplus.be en vergeet je eigen dekentje of zitmeubel niet mee te nemen!”

Voor beide activiteiten roepen we op om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Op zondag 15 september krijgen bezoekers die met de fiets komen een bonnetje ter waarde van 2 euro, dat ze kunnen gebruiken op het marktje. De fietsenstalling wordt voorzien ter hoogte van de hondenlosloopweide in de Ter Heidelaan. Plan je fietstocht via de fietsknooppunten op

www.fietsnet.be. De weg naar de fietsenstalling staat daar aangeduid tussen knooppunt 50 en 51.

Kom je toch met de wagen? De parking van restaurant ’t Wit Toreke is enkel toegankelijk voor klanten van het restaurant. Wel kan je je auto gratis kwijt op de NMBS-parking, waar je de gratis pendelbus kan nemen tot aan het evenement. De wachttijd bedraagt maximaal 10 minuten.