143 ploegen voor quiz ‘Kom op tegen Kanker’ Bart Schols, Goedele Wachters en Bram Verbruggen presenteren de quiz Geert Mertens

23 mei 2019

12u16 3 Aarschot Op vrijdag 24 mei doet de stad Aarschot haar reputatie als quizstad en ‘slimste gemeente’ alle eer aan. Niet minder dan 143 quizploegen zullen dan deelnemen aan de Grote Kom op tegen Kanker Quiz in de Stadsfeestzaal. Presentatoren zijn journaal-ankers Goedele Wachters, Bart Schols en weerman Bram Verbruggen. Ze trappen ook de ‘1000 km tegen kanker’ af.

Aarschot telt tal van quizzers. Eén van de beste quizploegen van Vlaanderen is grotendeels samengesteld uit Aarschottenaren. Bovendien behaalde de Aarschotse ploeg de titel ‘Slimste Gemeente 2013’ in het gelijknamige quizprogramma op tv-zender Vier. Aarschot mag zich dus zeker een quizstad noemen. En wie herinnert zich nog de televisieserie ‘Quiz me Quick’ die gedeeltelijk in Aarschot werd opgenomen.

Stef Andries

Stef Andries is de man achter het idee om in Aarschot een Grote Kom op tegen Kanker Quiz te organiseren. Hij doet dit in samenwerking met cultuurcoördinator Kris Vuerinckx, Silke de Rijck - die ook de plantjesactie voor Kom op tegen Kanker in Aarschot organiseert - en Bart Schols. Ook de stad Aarschot en AGB Het Gasthuis bieden ondersteuning.

De motivatie van Stef Andries was groot. Hij organiseert al meer dan 15 jaar quizzen in Aarschot. Tot vorig jaar organiseerde hij ook steeds een quiz met René Verbinnen die helaas begin dit jaar overleed aan kanker. Ook Stefs moeder verloor de strijd tegen kanker.

“Toen ik aan Bart Schols en Goedele Wachters voorstelde om in Aarschot een grootschalige quiz ten voordele van Kom op tegen Kanker te organiseren, waren zij onmiddellijk gewonnen voor het idee”, vertelt hij. “Ze wilden zeker meewerken en zullen samen met Bram Verbruggen de presentatie van de quiz verzorgen. Alledrie hebben ze hun roots in Aarschot en engageren ze zich voor Kom op tegen Kanker.”

De Grote Kom op tegen Kanker Quiz vindt plaats op vrijdag 24 mei en gaat van start om 19 uur. Het wordt een algemene quiz met allerlei niveaus en thema’s voor allrounders en specialisten. Met 143 ingeschreven ploegen zal de Stadsfeestzaal afgeladen vol zitten. De quiz was trouwens in een mum van tijd uitverkocht. De uitslag wordt verwacht rond middernacht.