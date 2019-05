13 scholen vormen vanaf 17 juni scholengroep Arcadia Topman van Katholiek Onderwijs van de partij op Doorboomdag Geert Mertens

23 mei 2019

12u13 3 Aarschot Vanaf 17 juni maken 13 scholen deel uit van één schoolbestuur: vzw Arcadia. De samenwerking op vlak van bijfinanciën, ICT, preventie, gebouwenbeheer en personeelsadministratie zal ervoor zorgen dat elke school meer ruimte krijgt om opvoeding en onderwijs van de bovenste plank aan te bieden aan kinderen en jongeren uit de regio. In totaal zitten er 6.500 leerlingen in de scholen.

Hoe kan je een grote kwaliteit in het onderwijs verbinden met een sterk gedeeld verhaal? Dat was de opdracht van de “doorboomdag” van 13 katholieke scholen in Houwaart. Met sprekers als Lieven Boeve, topman van het Katholieke Onderwijs, werd het ‘gemeenschappelijk DNA’ van de in oprichting zijnde vzw Arcadia bepaald.

Directeur Ingrid Rosseels en bestuurder Frans Mattheus van de Vrije Basisschool Houwaart waren gastvrouw en -heer van de ‘doorboomdag’. De 13 scholen zijn 9 basisscholen (VBS Houwaart, VBS Sint-Jozefscollege Bekaf, VBS Pastoor Dergent Gelrode, VBS Ourodenberg, VBS De Bolster Ramsel, VBS Sancta-Maria Aarschot, VBS ’t Sjibke Betekom, VBS Sint-Annaschool Baal, VBS Tremelo) en 4 secundaire scholen (Damiaaninstituut Aarschot, Sint-Jozefsinstituut Betekom, Sint-Jozefscollege Aarschot en Sancta-Maria Instituut Aarschot). “Samen vormen zij vanaf 17 juni één scholengroep Arcadia, die 6500 leerlingen en 900 personeelsleden telt”, luidt het.

Identiteit

Meest opvallende spreker in Houwaart was Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholieke Onderwijs. Vanuit het concept van de Katholieke Dialoogschool inspireerde hij de directeurs en bestuurders. “Nadenken over je organisatie brengt je automatisch tot nadenken over je identiteit. Een katholieke school is een oefenplaats waarbij een leerling vooral mens en medemens is in een maatschappij in beweging. Dat herken ik in de Arcadiascholen”, aldus Boeve.

Vanuit het Agentschap voor Onderwijsdiensten plaatste Lise Van Proeyen de Arcadiascholen in het regionale en Vlaamse onderwijslandschap. “Er is heel wat beweging van leerlingen tussen de scholen in Aarschot en zijn buurgemeenten. De Arcadiascholen bieden een groot aanbod in Aarschot en de verschillende gemeenten rondom Aarschot.”

“Door samenwerking over de schoolpoorten heen kunnen we inzetten op professionalisering, zorg en een sterke leeromgeving, waarbij de leerling centraal staat”, besluit bestuurder van VBS Houwaart Frans Mattheus.