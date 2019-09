11.300 euro voor ontwikkeling lesmateriaal in Damiaaninstituut Geert Mertens

05 september 2019

Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits subsidieert de ontwikkeling van een digitaal leerplatform Vorm- en plaatstoleranties van het Damiaaninstituut in Aarschot. Het project kan rekenen op een subsidie van 11.300 euro. In totaal wordt er 230.000 euro uitgetrokken om innovatief lesmateriaal in het technisch en beroepsonderwijs te ontwikkelen.

Onze arbeidsmarkt verandert razendsnel. De digitalisering en de robotisering zorgen ervoor dat elk bedrijf voor enorme uitdagingen komt te staan. Ook de klimaattransitie of de vergrijzing speelt een grote rol in de jobs van morgen. Ook in het technisch- en beroepsonderwijs wordt er gezocht naar uitgetest, kwalitatief lesmateriaal zodat jongeren worden klaargestoomd voor de werkvloer van vandaag en morgen. Deze aanpak kan jongeren ook meer motiveren om voor technische studies -en beroepen te kiezen. Om dit te ondersteunen, krijgen 13 scholen verspreid over heel Vlaanderen van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits in totaal bijna 230.000 euro.

In onze regio kan het Damiaaninstituut op een subsidie rekenen. “Aan lokale producten in de maakindustrie worden steeds hogere eisen gesteld naar vorm- en plaatstoleranties”, klinkt het. “Belangrijk is dat leerkrachten en leerlingen in opleidingen mechanische vormgevingstechnieken, elektromechanica, industriële wetenschappen, werktuigmachines en mechanische technieken, een stap vooruit zetten. Met dit project wordt naast lesmateriaal ook aandacht besteedt aan het ondersteunen van digitale competenties en het gebruik van e-learningtechnieken.”