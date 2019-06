1,3 miljoen euro in budget voor Trage Wegen Stad voorziet bedrag maar gaat voorlopig niet over tot betaling Geert Mertens

18 juni 2019

00u01 0

Gaat de stad straks 1,3 miljoen euro betalen omdat een deel van de trage wegen niet op tijd toegankelijk gemaakt zijn? In het budget werd dit bedrag in ieder geval voorzien. De rechtbank velde vorig jaar een vonnis in het dossier dat wandelwegenactivist Marc Van Damme uit Holsbeek aanspande tegen de stad. Het stadsbestuur werd opnieuw veroordeeld om verwaarloosde wandelwegen open te maken. Ondertussen loopt er nog steeds een beroepsprocedure.

“Het gaat over bestendige gelden die gereserveerd zijn”, licht burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Ook in 2018 waren deze ingeschreven. Onze eerdere intentie blijft hetzelfde. We willen zoveel mogelijk trage wegen openmaken maar dit gaat niet van vandaag op morgen. In het globale dossier werd de voorbije jaren al veel werk verricht. We rollen permanent nieuwe trage wegen uit op ons grondgebied. Alleen hangt ons natuurlijk een arrest met dwangsommen boven het hoofd.”

Ondertussen wordt er zeker nog niet overgegaan tot betaling van het bedrag. In september 2014 werd de stad al veroordeeld om de buurtwegen op haar grondgebied in orde te brengen. In maart 2017 werd de stad in beroep veroordeeld. In april 2018 volgde een nieuw vonnis van de rechtbank waarbij de stad dwangsommen werden opgelegd per niet-opengemaakte weg. Ondertussen loopt de beroepsprocedure verder.

De stad werkt verder aan de dossiers om de trage wegen open te maken. Op de jongste gemeenteraad stond de gedeeltelijke verlegging of afschaffing van zeven buurtwegen in Aarschot, Rillaar en Langdorp.

Ondertussen wordt er op hoger niveau ook aan een oplossing gewerkt dat steden meer slagkracht biedt om te bepalen welke wegen opengemaakt worden en welke niet. Soms is het openmaken van een bepaalde weg niet logisch. “Een derde van de paden die aangehaald worden loopt dwars over de spoorweg, waar niet eens een tunnel of een brug is”, klonk het eerder al bij het stadsbestuur.

“Er kunnen toch geen voetgangers het spoor oversteken. Wandelwegen en paden openmaken is een complexe aangelegenheid. Paden lopen soms over verschillende percelen met wel vier of vijf eigenaars. Het vraagt tijd om die aan te spreken, te overleggen en een weg al dan niet te verleggen.”

Sommige paden zijn al zo oud dat percelen ondertussen bebouwd zijn. Eén paden die moet worden vrijgemaakt loopt door de tuin van een woning. Het pad zelf wordt al dertig jaar niet meer gebruikt. Ondertussen worden de paden, die opengemaakt werden, veel gebruikt door wandelaars. Onder meer de Kerkweg in deelgemeente Wolfsdonk werd toegankelijk gemaakt. De wegen zijn herkenbaar aan de gele bordjes die er geplaatst werden.