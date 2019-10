“Zorgloket alternatief voor wegvallen maaltijdbedeling” Geert Mertens

06 oktober 2019

10u04 0

Via de uitbouw van een Zorgloket wil het stadsbestuur van Aarschot inwoners, die vroeger gebruik maakten van de maaltijdbedeling-aan-huis, de weg laten vinden naar een alternatief. Daarnaast plant het OCMW ook de oprichting van extra buurtrestaurants en lokale dienstencentra. Eerder raakte bekend dat de dienst stopt met de maaltijdbedeling. Het aantal afnemers daalde de voorbije jaren immers van 200 naar 50.

“Vandaag zijn er al drie buurtrestaurants actief in Groot-Aarschot: in het lokaal dienstencentrum Orleanshof, in het woonzorgcentrum Sint-Rochus en in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Rillaar”, aldus voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn Gwendolyn Rutten (Open Vld) en schepen van OCMW Nicole Van Emelen (sp.a). “Dit aanbod wil het OCMW uitbreiden in combinatie met maatschappelijke dienstverlening, zoals we die vandaag al kennen in het lokaal dienstencentrum Orleanshof.”

“Met de uitbouw van bijkomende lokale dienstencentra en buurtrestaurants in de deelgemeenten, komt het OCMW meer naar de inwoners toe”, voegen ze eraan toe. “Zo kunnen meer mensen geholpen worden, meer noden gedetecteerd worden en meer vragen de gepaste opvolging krijgen.”

Het OCMW wil ook inzetten op andere initiatieven die een meerwaarde bieden in de strijd tegen eenzaamheid. “Denken we hierbij aan een buurtkar, laagdrempelige ontmoetingsruimtes... in de deelgemeenten, en de samenwerking met andere zorgverstrekkers om zorg op maat te kunnen aanbieden.”

“Uiteraard laat het OCMW de huidige klanten die wel nog steeds maaltijdbedeling aan huis willen, niet aan hun lot over”, klinkt het. “Het OCMW engageert zich om hen wegwijs te maken in het aanbod van de verschillende private leveranciers in de regio. Ze kunnen hiervoor terecht bij het Zorgloket. Inwoners met vragen allerhande wegwijs maken en ondersteunen is een absolute kerntaak. Het Zorgloket gaat samen met de zorgvragers op zoek naar de meest gepaste hulpverlening.”

Het Zorgloket vind je terug op het Begijnhof 21. Het is elke werkdag geopend van 8.45 tot 11.45 uur. In de namiddag is het enkel op afspraak. Het telefoonnummer is 016 49 94 70. Mailen kan naar zorgloket@ocmw-aarschot.be.