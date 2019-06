‘Zomer van Aarschot’ bant plastic door aankoop van herbruikbare bekers Geert Mertens

12 juni 2019

17u08 0 Aarschot De organisatoren van de ‘Zomer van Aarschot’ zetten zwaar in op het bannen van plastic tijdens de komende evenementen. Zowat alle kleine en middelgrote activiteiten maken gebruik van herbruikbare bekers. “Pas volgend jaar wordt het gebruik van ecologische bekers decretaal verplicht maar we gaan ons nu al helemaal heroriënteren”, zegt coördinator Kris Vuerinckx. De stad kocht 3.000 herbruikbare bekers aan. De zomer wordt afgesloten met een feestweekend naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van het jeugdcentrum De Klinker.

“Voor grote evenementen, zoals de Fundays, is het nog niet haalbaar om ecologische bekers te gebruiken, maar het gros van de activiteiten maakt er wel gebruik van”, aldus Vuerinckx. “Dat vergt heel wat aanpassingen voor de organisatoren. Er moet bijvoorbeeld een wasstraat worden ingericht waar de bekers worden schoongemaakt en de bekers moeten natuurlijk ook opgehaald worden. Toch willen we niet tot volgend jaar wachten. We hebben zelf bekers voor frisdrank en Cola aangekocht. Organisatoren moeten enkel een waarborg betalen.”

Ook de Stadsbrouwerij pakt uit met herbruikbare bekers. “Zij staan met hun bieren op talloze evenementen en ook hiervoor werden ecologische bekers aangekocht.”

“Op die manier dragen we ons steentje bij in de zorg voor onze planeet”, zegt schepen van Evenementen Annick Geyskens (N-VA).

Vrije natuurloop

De eerste activiteit, die de herbruikbare bekers inzet, is de Vrije natuurloop in Gelrode op zondag 23 juni. “Dat wordt niet evident want heel wat joggers zijn gewoon om snel iets drinken daarna hun bekertje weg te gooien”, klinkt het. De loop maakt deel van het Joggingcriterium Aarschot.

Fundays trapt op 5, 6 en 7 juli de zomer af. De bekendste namen op de affiche zijn Paul Michiels, Queen Forever, Level Six, Sergio en De Romeo’s. Daarnaast vindt op zaterdag 20 en zondag 21 juli het tweedaagse jazz- en rootsfestival Jazz en Roots in het Park plaats. Op vrijdag 9 augustus is het Aarschot Zingt en van donderdag 15 tot zondag 25 augustus vindt het festival van de Verloren Onschuld plaats. Ook het Hap Foodtruckfestival is van vrijdag 2 tot zondag 4 augustus weer van de partij.

‘Lichtekes’

De Sint-Rochusverlichting op donderdag 15 augustus , de ‘lichtekes’, blijft de topper. “Talloze wijkcomités klampen me nu al aan dat ze zeker willen mee doen”, zegt Vuerinckx. Van zaterdag 17 tot maandag 26 augustus vindt Aarschot Kermis plaats. “Nieuw dit jaar is de kermisparade met stadsreus op zondag 18 augustus”, weet schepen Geyskens. Aarschot Fietst en Wandelt gaat door op zondag 11 augustus.

“Het jaarlijkse muzikale vuurwerk vindt dit jaar opnieuw op donderdag plaats”, zegt de schepen, namelijk op donderdag 22 augustus.. De voorbije jaren was het verplaatst naar vrijdag maar het nieuwe stadsbestuur kiest ervoor om terug naar de vertrouwde donderdag te verhuizen.”

De activiteiten worden continu aangevuld. Voor de meest recente versie kan je terecht op www.zomervanaarschot.be.