“Zo’n beetje de Ramblas van bij ons”: bedenker van huiskamerquiz Stefaan Andries toont z'n warmste vakantieplek

Aarschot

Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is . Vandaag brengt huiskamerquiz-bedenker Stefaan Andries ons naar de Demerssprongbrug waar een wandel- en fietspad langsloopt. “Volgens een legende kwamen in de buurt van de rivier kabouters vroeger de afwas doen van omwonenden in ruil voor eten.”