“Waarom grondafstand goedkeuren als er nog geen vergunning is?”: Bewoners Bekaf stellen zich vragen bij akkoord tussen gemeente en projectontwikkelaar Geert Mertens

15 oktober 2019

08u13 1 Aarschot De bewoners van Bekaf en omgeving zijn verbaasd over het feit dat het stadsbestuur met projectontwikkelaar Retim een akkoord bereikte over gratis grondafstand voor openbaar nut in de wijk. Dat punt werd op de jongste gemeenteraad aangenomen. “Waarom grondafstand als er nog geen vergunning is”, klinkt het. Het plan om een nieuwe verkaveling op te richten in het overstromingsgebied veroorzaakt al langer onrust.

“99 procent van de omwonende gezinnen van de wijk Bekaf én de bewoners van het aanpalende wijkcomité Witte wijk dienden afgelopen zomer een bezwaarschrift in”, klinkt het bij het comité Bekaf. Van 13 juni tot en met 12 juli liep het openbaar onderzoek. “Niemand kreeg tot nu toe enige vorm van respons. Nochtans staat in het bestuursakkoord dat communicatie met de burgers en wijken een belangrijk element is. We stellen helaas het omgekeerde vast...”

“We vragen ons ook af waarom het stadsbestuur een grondafstand goedkeurt voor een niet-vergund dossier”, horen we bij het comité. “Waarom is er nog geen enkel debat geweest over deze kwestie. We kennen het officiële standpunt van het stadsbestuur in dit dossier niet. Een verkaveling in overstromingsgebied, dat tegelijkertijd in woonuitbreidingsgebied is gelegen, is anno 2019 onaanvaardbaar, risicovol en niet-duurzaam. Het druist in tegen het ‘gezonde milieuverstand’.”

Schadevergoeding vermijden

Het stadsbestuur wil alle adviezen, zowel van omwonenden als betrokken instanties, bestuderen en op basis daarvan een rechtvaardig oordeel vellen. “Dat kan bouwen of niet bouwen zijn”, luidt het bij de meerderheid. Het punt over de gratis grondafstand wilde de meerderheid in ieder geval goedgekeurd zien. Reden: als het punt werd afgekeurd, moet de stad schadevergoeding betalen aan de bouwheer voor het ontnemen van zijn gronden als bouwgrond. Oppositiepartij CD&V wilde eerst tegenstemmen, maar onthield zich nadien.

Negatief advies

Voor de wijk is het project ‘de Laak door Bekaf’ allerminst een oplossing. Met dit project wil het stadsbestuur de oude Laak, die loopt langs de terreinen van SC Aarschot en de Pastoor Dergentlaan, opnieuw watervoerend maken en doortrekken via de wijk Bekaf naar de Demer. De Laak liep vroeger op de plaats waar nu de ringweg is gelegen. “De aanleg van de Laakbeek werd in het advies van het provinciebestuur Vlaams-Brabant (Watertoets 2017) sterk negatief geadviseerd. We stellen echter vast dat dit anno 2019 niet meer vermeld wordt”, aldus een woordvoerder van de wijk Bekaf.

Onafhankelijk gemeenteraadslid Dries Vandenbroeck is voorstander van het project. “Het zou prachtig zijn om op korte termijn terug te kunnen genieten van de Laak als groene aantrekkingspool in het centrum”, zegt hij. “Momenteel ligt de Laak er troosteloos bij. Ik hoop dat het dossier in een stroomversnelling komt en dat er wandelpaden kunnen aangelegd worden, met zones waar men eventueel kan zwemmen.”

De meerderheidspartijen wil alle adviezen afwachten.