“Vuurtje-stook” tijdens aanhoudende droogte Kristien Bollen

04 juni 2020

18u59 10

In de Boshuisstraat werd woensdag rond 11.30 uur rookontwikkeling opgemerkt. Bij nazicht door de hulpdiensten bleek dat een buurtbewoner “vuurtje-stook” aan het doen was. Dit is ten alle tijden verboden, maar zeker bij deze aanhoudende droogte niet meteen een goed plan. Brandweerlui werd ter plaatse gevraagd om het vuurtje te doven en de persoon in kwestie kreeg van de politie een proces-verbaal. De voorbije week moest de Aarschotse brandweer al tweemaal uitrukken voor bosbranden in de buurt.