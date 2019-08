“Voorlopig nog geen McDonald’s of KFC op komst” Jongeren moeten nog even op hun honger blijven zitten Geert Mertens

27 augustus 2019

Het nieuwe schooljaar gaat volgende week van start maar de Aarschotse jongeren hebben nog geen uitzicht op een fastfoodrestaurant in hun stad. Geruchten als zou Burger King of Kentucky Fried Chicken (KFC) zich op korte termijn vestigen in het centrum, kunnen niet bevestigd worden. Vorig jaar kwam de noodzaak aan een McDonald’s of gelijkaardige zaak als prioriteit naar boven in de jongerenenquête die de stad organiseerde.

De voorbije weken gonst het van de geruchten dat KFC een vestiging zou openen in de stad. Dat blijkt voorlopig een kwakkel. “Op dit moment zijn er helaas nog geen plannen voor een KFC-restaurant in Aarschot”, zegt Veerle Van Hout van KFC.

“In de komende jaren willen we wel het aantal Belgische vestigingen flink uitbreiden. Het is de bedoeling dat er overal nieuwe KFC-restaurants worden geopend, dus ook in de buurt van Aarschot…”

De kans bestaat wel dat er een andere franchisenemer met een gelijkaardig plan rondloopt. “Er zijn nog andere KFC-vestigingen die niet tot Autogrill als franchisenemer behoren”, voegt ze eraan toe. “Dus op die manier kan het zijn dat er een vestiging opent. Wij zullen het alleszins niet uitbaten.”

Ook Burger King werd al genoemd maar die keten opende enkele maanden geleden een vestiging in Diest, waar al een McDonald’s is gelegen. De kans lijkt klein dat er, vijftien kilometer verder, een andere vestiging wordt geopend. Vorig jaar werd er zelfs een Facebookgroep opgericht die ‘Wij willen een McDonald’s in Aarschot’ getiteld was. Ook de hoofdzetel van McDonald’s was hiervan op de hoogte. Ondertussen heeft de stad met Hamburg Aarschot wel een hamburgerrestaurant gekregen maar de nood aan een fastfoodketen blijft...

“Op dit moment heb ik nog geen weet van de komst van een Kentucky Fried Chicken of McDonald’s naar Aarschot”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Van der Auwera (Open Vld). “We weten wel dat, voor bepaalde ketens, Aarschot één van de toplocaties is waar ze een vestiging willen openen.”

Onder meer de locatie van de Witte Molen en het aanpalende winkelcentrum komt naar voor als een mogelijke inplantingsplaats voor een fastfoodrestaurant. Al moet het ook allemaal juridisch mogelijk zijn om een dergelijk restaurant op te richten.