“Volgend jaar opnieuw kerstpop-up in Aarschot... Alleen weten we nog niet waar!” Geert Mertens

18 januari 2020

20u26 0 Aarschot De kerstpop-up ‘Woauw’, die in november opende in de Leuvensestraat, sloot zaterdag de deuren. De hele dag konden er nog koopjes op de kerstartikelen gedaan worden. Voor zaakvoerster Annelore Wuyts uit Tielt-Winge was de kerstpop-up een geslaagde onderneming. “Ja, volgend jaar zijn we er opnieuw!” glundert ze.

“We zijn in ons opzet geslaagd”, lacht Annelore. “Klanten moesten hier eventjes in een andere wereld kunnen binnenstappen. En neen, we verkochten niet zomaar kerstballen. In plaats van de ballen gewoon uit te stallen, mochten de klanten deze uit de boom plukken. En neen, dat zorgde er niet voor dat er heel wat kerstballen stuk vielen. De klanten kwamen uit zowat alle windstreken: Antwerpen, Heusden-Zolder, Deinze en zelfs vanuit Wallonië.”

Voor Annelore is het eigenlijk het hele jaar door een beetje kerst. Ze bezoekt talloze beurzen op zoek naar de nieuwste rages. “Deze week trekken we bijvoorbeeld naar de grote kerstbeurs in Frankfurt”, knipoogt ze. “Of ik mijn kerstboom nog heb staan? Ja, eind januari breek ik hem met spijt in het hart af. Het is voor mij de gezelligste periode van het jaar. Of ik ook een dekbed met een kersttafereel heb? Neen, dat zou mijn man niet zo leuk vinden!”

Dat de pop-up een vervolg krijgt in Aarschot is zeker. “Sommigen zeggen: waarom blijf je geen heel jaar en doe je niets rond Valentijn en Pasen maar dat zit er niet in”, voegt ze eraan toe. “Ik blijf bij Kerstmis zweren. Volgend jaar zoek ik zeker en vast opnieuw een pand in de buurt van Aarschot. Of we hier nog opnieuw terechtkunnen, weet ik niet. De eigenaar heeft het pand te huur staan. Misschien zit er volgend jaar wel een andere zaak in.”